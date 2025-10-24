Tutto su Federico, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne: dopo essersi eliminato, torna in trasmissione e scopre del bacio con Jakub.

Federico è tra i corteggiatori di Cristiana Anania che, sin dalla prima esterna, ha conquistato i consensi del pubblico di Uomini e Donne per la semplicità con cui si è rapportato alla tronista. Sin dalla prima esterna, infatti, Federico si è aperto con Cristiana spiegandole di aver lavorato, in passato, in un negozio di abbigliamento e di aver trovato poi lavoro come fruttivendolo. Un lavoro che lo rende sereno e felice e che gli permette di essere indipendente. Single e con tanta voglia di innamorarsi, Federico è arrivato a Uomini e Donne dove è stato colpito da Cristiana con cui, però, nell’ultimo periodo ci sono stati dei problemi.

La scelta della tronista di uscire prima con Jakub e poi con Ernesto lasciandolo a casa per un mese ha spinto Federico a lasciare la trasmissione non sentendosi desiderato da Cristiana che, poi, con un gesto, è riuscita a convincerlo a tornare.

Federico e la nuova esterna con Cristiana a Uomini e Donne

Non volendo perdere Federico, Cristiana Anania ha deciso di fare un gesto importante e, con l’aiuto della redazione di Uomini e Donne, l’ha raggiunto a casa sua dove è riuscito a convincerlo a tornare. Federico, così, è tornato sui propri passi portando Cristiana a sceglierlo nuovamente per l’esterna.

Nella puntata di Uomini e Donne del 24 ottobre 2025, così, Cristiana torna al centro dello studio per rivivere la nuova esterna fatta con Federico che l’ha portata sul suo posto di lavoro. Federico, poi, viene spiazzato dall’esterna con Jakub durante il quale c’è stato un bacio.