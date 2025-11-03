Tutto su Federico, il corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne: dopo una lite, lui lascia lo studio.

Federico Cotugno è uno dei corteggiatori di Cristiana Anania a Uomini e Donne e si è messo subito in mostra sin dalla prima esterna fatta con la tronista. Di origine romana, Federico vive e lavora a Roma dove, dopo un’esperienza in un negozio di abbigliamento, oggi lavora come fruttivendolo, un lavoro che svolge con molta passione e che gli ha permesso di raggiungere l’indipendenza. Durante una delle ultime esterne, Cristiana ha deciso di fare una sorpresa a Federico raggiungendolo sul posto di lavoro per condividere con lui la sua quotidianità.

Maria De Filippi smaschera Guido Ricci a Uomini e Donne/ "Non prendere in giro Federica"

Federico, su Instagram, ha un profilo pubblico seguito da circa 750 followers dove pubblica foto in compagnia degli amici. Tra le foto, tuttavia, ci sono anche quelle dedicate al calcio. Lui gioca con la maglia dell’Olimpus Roma e proprio il calcio è una sua grande passione.

Federico Cotugno sbotta a Uomini e Donne e lascia lo studio

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 novembre 2025, Federico torna al centro dello studio per confrontarsi con Cristiana che, dopo la scelta del corteggiatore di andare via dal programma, è riuscito a farlo tornare raggiungendolo a casa. Gggi, però, Federico sbotta nuovamente.

Claudia Lenti: "Gemma Galgani? Avrei voluto vederla accanto a papà Mario"/ Rivelazione dell'ex Uomini e donne

Cristiana, al centro dello studio, spiega di aver scelto di annullare l’esterna con Federico per poter vedere Ernesto con cui, da qualche puntata, non faceva esterne. Una decisione, quella della tronista, che scatena la forte reazione di Federico che, credendo di non piacere a Cristiana, lascia lo studio pronto ad andare via con la tronista che, a sua volta, lascia Ernesto in studio per raggiungere Federico.