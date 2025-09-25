Tutto su Federico, il corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne: la prima esterna conquista la tronista.

Prime esterne per Cristiana Anania e Flavio Ubirti a Uomini e donne che, dopo aver conosciuto i rispettivi pretendenti, sono usciti con la persona che li ha colpiti di più. Se Flavio ha scelto di portare in esterna Martina Cardamone con cui è scattata subito la scintilla, Cristiana ha portato fuori Federico che l’ha accolta con una cassa di frutta per mostrarle subito il suo mondo. Federico racconta di aver lavora in un negozio di abbigliamento.

Dopo essere rimasto senza lavoro, è arrivata l’occasione di lavorare come fruttivendolo e ha accolto al volo l’occasione. “E’ il lavoro che mi sta permettendo di andare a vivere da solo”, spiega il corteggiatore che spiega di fare questo lavoro con piacere. Tra sorrisi e sguardi, Cristiana spiega di non amare il contatto fisico con le persone che non conosce. “Quando mi avvicinerò capirai che quella persona mi piace”, confessa Cristiana.

Federico e Cristiana Anania: primo ballo a Uomini e donne

In studio, Cristiana Anania spiega di aver apprezzato tantissimo l’umiltà di Federico che si è presentato con la cassetta della frutta mostrandosi orgoglioso del suo lavoro. Un modo di fare quello di Federico che ha colpito subito Cristiana che non nasconde l’interesse anche se, naturalmente, spiega di doverlo ancora conoscere. Anche Federico conferma di essere stato bene e tra i due il feeling è evidente.

Maria De Filippi, poi, chiede a Cristiana se abbia voglia di ballare con Federico e lei risponde affermativamente. “Ti avviso che sono un palo”, dice subito Cristiana mentre Federico la abbraccia al centro della pista.

