Tutto su Federico Cotugno, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne: parte il bacio in esterna.

Federico Cotugno è stato il primo corteggiatore che ha conquistato le attenzioni di Cristiana Anania a Uomini e Donne. Federico lavorava in un negozio di abbigliamento e, successivamente, ha cominciato a lavorare come fruttivendolo, un lavoro che come ha spiegato lui stesso a Uomini e Donne gli ha permesso di raggiungere l’indipendenza. La sua passione, tuttavia, è il calcio come si evince anche dal suo profilo Instagram. Sin dalla prima esterna, tra Federico e Cristiana è nato un bel feeling che, poi, è venuto meno con l’arrivo di Ernesto che ha conquistato subito le attenzioni della tronista.

Chi è Roberto Priolo, cavaliere di Uomini e Donne/ Così ha conquistato Agnese De Pasquale

Federico, di fronte al feeling tra Cristiana ed Ernesto, ha anche lasciato il programma per poi tornare su richiesta di Cristiana che, nel frattempo, ha scelto di conoscere anche Simone, un altro corteggiatore allontanando ancora di più il corteggiatore.

Federico Cotugno e il bacio con Cristiana Anania a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 28 novembre 2025, tra Federico Cotugno e Cristiana Anania la situazione cambia notevolmente. In esterna, il corteggiatore appare finalmente sereno e sorridente e tra i due, così, arriva finalmente il bacio. In studio, Federico ha così spiegato che, stanco di veder evolvere la situazione con altri corteggiatori, ha scelto di viversi con più serenità il rapporto.

Chi è Agnese De Pasquale, dama di Uomini e Donne/ Dall'addio a Federico al lieto fine con Roberto

Il bacio tra Cristiana e Federico, tuttavia, scatena la dura reazione di Ernesto che decide di lasciare lo studio. Una reazione, quella di Ernesto, che destabilizza Cristiana che, in studio, ammette di essere un po’ nervosa e di non riuscire a stare dietro a Federico.