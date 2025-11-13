Tutto su Federico Cotugno, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne che torna in studio dopo essersi eliminato.
Tra i corteggiatori di Cristiana Anania che hanno conquistato la simpatia del pubblico di Uomini e Donne sin dalla prima esterna c’è sicuramente Federico Cotugno che si è fatto conoscere dalla tronista raccontandosi subito e svelando dettagli della sua vita. Genuino, semplice ma anche discreto e riservato, Federico, a Cristiana, ha raccontato di aver, in passato, lavorato in un negozio di abbigliamento mentre attualmente lavora come fruttivendolo, una professione arrivata per caso ma che svolge con passione e che oggi, non solo lo soddisfa totalmente, ma gli dà anche la possibilità di essere indipendente.
Federico, tuttavia, ha anche una grande passione per il calcio. Lui, in particolare, gioca con la maglia dell’Olimpus Roma e sul suo profilo Instagram ci sono diverse foto della sua passione per lo sport, in primis per il calcio.
Federico Cotugno si autoelimina: Cristiana Anania va a riprenderlo e torna a Uomini e Donne
Nella puntata di Uomini e Donne del 13 novembre 2025, i riflettori si riaccendono su Federico Cotugno che, nella precedente puntata, di fronte all’interesse di Cristiana per Ernesto e alla sua scelta di portare in esterna Simone, un nuovo corteggiatore, aveva deciso di eliminarsi non sentendo lo stesso interesse della tronista nei suoi confronti.
Dopo la scelta di Federico di andare via, Cristiana Anania confessa alla redazione di non volerlo perdere decidendo così di andare da lui per convincerlo a tornare. Maria De Filippi, così, manda in onda l’esterna al termine della quale, Federico ha scelto di tornare e di provare a portare avanti l’avventura.