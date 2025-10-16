Tutto su Federico Mastrostefano, il cavaliere di Uomini e Donne che divide lo studio uscendo con agnese De Pasquale e Francesca.

Occhi puntati su Federico Mastrostefano nella puntata di Uomini e Donne del 16 ottobre 2025 con Maria De Filippi che chiama il cavaliere al centro dello studio mandando in onda le immagini di un momento trascorso da Federico con Agnese De Pasquale. Istruttore di nuoto dopo essere stato un campione in passato, Federico che si è fatto conoscere dal pubblico partecipando al trono classico ben sedici anni fa, tornato single, ha deciso di tornare in trasmissione per ritrovare l’amore. Federico che è sempre stato fidanzato chiudendo sempre in prima persona le sue relazioni, nel parterre del trono over si sta mettendo in gioco uscendo contemporaneamente con più dame.

Dopo aver conosciuto Veronica con cui c’è stato un bacio, con Rosanna Siino con cui ha chiuso non sentendosi desiderat, Federico ha deciso di dare la priorità alla conoscenza con Agnese De Pasquale anche se l’arrivo nel parterre di Francesca ha cambiato tutto. Proprio l’appuntamento con Francesca ha scatenato una lite tra Federico e Agnese.

Federico Mastrostefano tra Francesca e Agnese a Uomini e Donne

Federico Mastrostefano torna al centro dello studio confrontandosi prima di tutto con Francesca. Con quest’ultima, inizialmente, doveva fare solo un semplice aperitivo ma, poi, si sono intrattenuti fino a cena. Ad un certo punto della serata, si è ricordato di avere un appuntamento anche con Agnese De Pasquale ed, essendo in difficoltà, ha chiesto aiuto a Francesca.

Federico, così, ha raggiunto Agnese per il dopo cena ma quando arriva, la dama non reagisce fatto bene mandandolo via. Quando Agnese arriva in studio, sbotta contro il cavaliere. “Volevi l’esclusiva ma oggi di mando a fancu*o”, sbotta la dama.

