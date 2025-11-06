Chi è Federico Mastrostefano, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce con più dame del parterre.

Federico Mastrostefano è uno dei cavalieri più chiacchierati dell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne. Federico ha 45 anni, ha sempre avuto una passione per il nuovo specializzandosi in nuoto per salvamento e si è fatto conoscere dal pubblico di Uomini e Donne sedici anni fa quando ha dato vita ad uno dei troni più divertenti della storia del dating show di canale 5 che si concluse con la scelta di Pamela Compagnucci con cui la relazione finì dopo poco tempo. Dopo la sua ultima storia d’amore, Federico ha scelto di rimettersi nuovamente in gioco tornando a Uomini e Donne.

Chi è Alessandro Sposito, cavaliere di Uomini e Donne/ Tatiana chiede di uscire dal programma, lui dice no

La sua presenza ha subito conquistato le attenzioni delle dame del parterre e Federico, a sua volta, ha scelto di uscire contemporaneamente con più donne anche se le dame che lo hanno colpito di più sono Agnese De Pasquale e Rosanna Siino. Con quest’ultima, però, la frequentazione è finita mentre con Agnese non mancano alti e bassi.

Chi è Alessandra, dama del trono over di Uomini e Donne/ Appuntamento con Federico Mastrostefano

Federico Mastrostefano: Agnese De Pasquale chiude con lui a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 novembre 2025, Federico Mastrostefano torna al centro dello studio per confrontarsi con Agnese De Pasquale ma anche con Alessandra, una nuova dama del parterre con cui è uscito e dalla quale sembra attratto.

Federico racconta i dettagli dell’appuntamento con Alessandra con cui c’è stato un bacio e, parlando del rapporto con Agnese, ammette di essere al 75% del suo interesse. Una dichiarazione, quella del cavaliere, che non piace affatto ad Agnese che, stanca di provarci e riprovarci, decide di chiudere la frequentazione.

Martina Grado, frattura per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne/ "Ecco cosa mi sono fatta": come sta