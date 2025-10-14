Chi è Federico Mastrostefano, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce con Veronica, Agnese e Rosanna.

Federico Mastrostefano è uno dei nomi più conosciuti dai fan storici di Uomini e Donne. Sedici anni fa, infatti, è stato un tronista del dating show di canale 5 dando vita ad uno dei trono più lunghi e divertenti della storia del programma. Ex nuotatore e attualmente istruttore, Federico Mastrostefano, dopo la fine della sua ultima relazione, ha deciso di rimettersi in gioco tornando nel programma che gli ha regalato anni fa popolarità ma anche la storia d’amore con Pamela Compagnucci, poi finita.

Federico, così, non ha perso tempo e ha cominciato a conoscere diverse dame del parterre tra le quali Veronica, nuova dama della trasmissione, Agnese De Pasquale e Rosanna Siino, tornate nel programma dopo l’estate. Conoscenze e, tuttavia, stanno creando problemi al cavaliere.

Federico Mastrostefano chiude con Rosanna e Veronica e continua con Agnese a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre 2025, Federico Mastrostefano torna al centro dello studio per confrontarsi sia con Rosanna Siino che con Agnese De Pasquale. Con entrambe le dame, però, il cavaliere discute animatamente. Agnese, in particolare, rinfaccia a Federico il bacio con Veronica arrivato nonostante i baci con le e le lunghe telefonate.

Federico, tuttavia, decide di dare una scossa alla situazione annunciando di voler chiudere la conoscenza con Veronica e Rosanna e continuando unicamente con Agnese. Quest’ultima, tuttavia, sceglie di ballare con un altro cavaliere. Nelle prossime puntate, poi, la conoscenza tra Federico e Agnese giungerà al termine.