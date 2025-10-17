Tutto su Federico Mastrostefano, da tronista a cavaliere del trono over di Uomini e donne che si sta dividendo tra Agnese e Francesca.

Dopo 16 anni da quello che Maria De Filippi ha definito uno dei troni più lunghi e divertenti, Federico Mastrostefano è tornato a Uomini e donne ma stavolta, non come tronista, ma come cavaliere del trono over. L’istruttore di nuoto che, nella sua vita, è sempre stato single e ha sempre lasciato, ha cominciato la sua nuova avventura a Uomini e Donne uscendo con Veronica, Rosanna Siino e Agnese De Pasquale. Dopo aver chiuso con le prime due dame, ha deciso di portare avanti la conoscenza con Agnese ma l’arrivo nel parterre di Francesca ha cambiato tutti i suoi piani.

Dopo aver accettato di uscire con lei, si è trovato talmente bene da essersi intrattenuto fino a cena dimenticandosi totalmente dell’appuntamento con Agnese De Pasquale che è stata poi raggiunto dal cavaliere solo per il dopo cena.

Federico Mastrostefano tra Agnese e Francesca: colpo di scena a Uomini e Donne

Federico Mastrostefano, dopo la scelta di Agnese De Pasquale di chiudere definitivamente la conoscenza, non sembra deciso a dire subito addio alla dama del trono over volendo, tuttavia, continuare a conoscere anche Francesca.

Nelle prossime puntate del dating show di canale 5, tuttavia, ci sarà un clamoroso colpo di scena perché sarà Federico a fare un passo indietro e a voler chiudere la storia con Agnese preferendo dare la precedenza a Francesca con cui è nato un feeling speciale. Una scelta che Agnese accetterà con le lacrime ma che dovrà accettare.