Tutto su Federico Mastrostefano, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che si divide tra Francesca e Agnese De Pasquale.

Federico Mastrostefano, classe 1987, dopo 16 anni dalla sua avventura sul trono, è tornato ufficialmente a Uomini e Donne come cavaliere del trono over. Single e desideroso di ritrovare l’amore, ha deciso di rimettersi in gioco tornando nel programma che, 16 anni fa, gli ha regalato la popolarità e la storia d’amore con Pamela Compagnucci che è poi finita. Federico, nella vita provata, è uno sportivo nel nuoto per salvamento e attualmente è un istruttore di nuovo. In trasmissione, ha raccontato di aver avuto storie lunghe e di essere sempre stato lui a lasciare.

La sua avventura nel parterre del trono over è cominciata uscendo con diverse dame tra le quali Rosanna Siino, Agnese De Pasquale e Veronica baciando sia Agnese che Veronica. Federico, poi, ha chiuso con quest’ultima, ma anche con Rosanna convinto di non piacere abbastanza alla Siino ammettendo di voler continuare ad uscire con Agnese ma nella puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre, il cavaliere regala un altro colpo di scena.

Federico Mastrostefano tra Agnese De Pasquale e Francesca a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre 2025, Federico Mastrostefano regala nuovi colpi di scena al pubblico. Dopo aver espresso apprezzamento per Francesca, una nuova dama del parterre, il cavaliere ha deciso di conoscerla. Con la dama avrebbe dovuto solo fare un aperitivo ma si è fermato anche a cena per poi trascorrere il dopo cena con Agnese.

Tuttavia, quando arriva, Agnese appare molto infastidita e decide di mandarlo via. In studio, il cavaliere è così il protagonista di un durissimo confronto con la De Pasquale.

