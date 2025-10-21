Tutto su Federico Mastrostefano, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che chiude con Agnese De Pasquale e sceglie Francesca.

Sorriso smagliante, look casual e con il cuore libero, Federico Mastrostefano, nuotatore ed istruttore, è tornato a Uomini e Donne a distanza di 16 anni dalla sua avventura sul trono. Dopo aver chiuso la storia con Pamela Compagnucci che, all’epoca, fu la sua scelta, Federico ha avuto altre storie ma tornato single dopo la sua ultima relazione, ha deciso di tornare nel programma di Maria De Filippi. Sin dalle prime puntate dell’attuale stagione, Federico ha cominciato a dare vita a diverse dinamiche uscendo con varie dame tra le quale Veronica e Rosanna Siino con cui, però, ha deciso di non uscire più.

Federico, poi, ha cominciato ad uscire con Agnese De Pasquale con cui ci sono stati diversi baci e con Francesca che, arrivata nel parterre, ha subito conquistato le attenzioni del cavaliere che, dopo essere uscita con entrambe, ha deciso di prendere una decisione.

Federico Mastrostefano tra Agnese e Francesca a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 21 ottobre 2025, Federico Mastrostefano torna protagonista al centro dello studio per confrontarsi con Francesca con cui è nato un feeling immediato al punto che, al primo appuntamento, si è intrattenuto dall’aperitivo alla cena dimenticando l’appuntamento con Agnese De Pasquale che, dopo essere stata raggiunta dal cavaliere nel dopo cena, l’ha mandato via.

Oggi, in studio, Agnese non nasconde la propria rabbia nei confronti di Federico che decide di chiudere la loro conoscenza continuando, invece, con Francesca. Durante un ballo, poi, Federico cerca un chiarimento con Agnese che, però, rifiuta qualsiasi contatto lasciando lo studio in lacrime.