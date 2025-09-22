Tutto sul ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne, stavolta come cavaliere del trono over.

A volte ritornano ed è ciò che accade nella puntata di Uomini e Donne del 22 settembre 2025 che si apre con il trono over mostrando le novità del parterre dove spicca la presenza di Federico Mastrostefano, uno dei tronisti più amati della storia del programma di Maria De Filippi. Federico ha partecipato a Uomini e donne nel 2008 ed è stato uno dei tronisti più longevi del dating show di canale 5. Genuino, divertente e spontaneo, ha dato vita ad uno dei troni più leggeri, movimentati e divertenti ma anche emozionanti.

Per mesi, Federico usc’ con Pamela Compagnucci ed Eliana Michelazzo provando un interesse per entrambe al punto da non riuscire a fare una scelta. Dopo quasi un anno sul trono, alla fine del percorso, Federico scelse Pamela Compagnucci con cui la relazione finì dopo qualche mese.

Federico Mastrostefano torna aUomini e donne: la reazione di Tina Cipollari

Dopo l’avventura sul trono di Uomini e donne, Federico Mastrostefano ha avuto altre storie compresa quella più importante con la mamma di sua figlia. Attualmente single, Federico ha deciso di tornare in trasmissione rimettersi nuovamente in gioco, stavolta come cavaliere del trono over e puntando su alcune delle dame già conosciute dal pubblico come Rosanna Siino e Agnese De Pasquale.

“Ma questo è il parterre maschile di quest’anno?”, è la domanda con cui Tina Cipollari dà vita alla nuova stagione di Uomini e Donne permettendo alle telecamere di inquadrare Federico Mastrostefano, immediatamente riconosciuto dal pubblico storico della trasmissione.