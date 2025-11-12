Tutto su Federico Mastrostefano, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, protagonista di un confronto con Agnese De Pasquale.

Federico Mastrostefano, cavaliere 45enne del trono over di Uomini e Donne che, in passato, è stato un tronista concludendo il suo percorso scegliendo Pamela Compagnucci, è sempre più protagonista delle puntate del dating show di canale 5. Da quanto è tornato in trasmissione, Federico è uscito con diverse dame con le quali, però, per ragioni diverse ha chiuso la frequentazione. Tra le tante dame, inoltre, è uscito anche con Agnese De Pasquale che, insieme a Rosanna Siino, ha conquistato subito le sue attenzioni. Se mentalmente, Agnese ha catturato totalmente Federico, così non è fisicamente come ha spiegato più volte lui.

La mancanza di attrazione fisica ha così spinto più volte Agnese a chiudere la frequentazione per poi tornare sui propri passi quando Federico torna a farsi vivo. Nella puntata odierna, però, una dichiarazione di Mastrostefano cambia tutto.

Agnese De Pasquale si dichiara a Federico Mastrostefano: la reazione del cavaliere

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 novembre 2025, Federico Mastrostefano, al centro dello studio, si accomoda accanto ad un altro cavaliere che, a sua volta, si chiama Federico. Mastrostefano racconta così il nuovo appuntamento avuto con Agnese che, come racconta il cavaliere, gli ha chiesto di accompagnarla a casa. Tra i due scatta un nuovo bacio e, in studio, Agnese si dichiara non riuscendo più a nascondere i propri sentimenti.

Federico, però, non è allo stesso livello di Agnese. Su una scala da 0 a 100, infatti, Mastrostefano ammette di essere all’80% del suo interesse scatenando la pronta reazione di Agnese che, delusa, lascia lo studio amareggiata.