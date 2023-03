Chi è Federico Nicotera, tronista di Uomini e donne/ Grande ansia per la scelta

Federico Nicotera, chi è il tronista di Uomini e donne: scelta in arrivo

Federico Nicotera è stato un grande protagonista di questa edizione di Uomini e donne. 25 anni, originario di Roma, lavora come ingegnere aeronautico, attività che l’ha responsabilizzato nel corso degli anni e di cui si dice fortemente orgoglioso. Il tronista ha scelto di partecipare a Uomini e donne per conoscere ed incontrare l’amore della sua vita. Nella clip di presentazione, aveva spiegato quali caratteristiche dovrebbe avere la sua donna ideale: “Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Per lei devo rappresentare un valore aggiunto, non devo essere la metà mancante“.

Inoltre aveva rivelato l’intenzione di creare una famiglia da giovane: “Una donna che sappia starmi vicino, che possa essere presente per me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Deve essere fuoco, deve bruciare. Il mio sogno è quello di costruire una famiglia da giovane“.

Federico Nicotera, grande agitazione per la scelta: “Giornata importante“

In questo percorso a Uomini e donne, Federico Nicotera ha approfondito una doppia conoscenza con Alice Barisciani e Carola Carpanelli. Con entrambe ha fatto diverse esterne, culminate con il bacio, ed entrambe hanno nutrito un forte interesse per lui. Ora, però, è in arrivo il momento della scelta. Nella puntata di oggi e in quella di domani pomeriggio, infatti, andrà in onda la fatidica scelta del tronista.

In un video pubblicato su Witty Tv, Federico ha esternato tutte le sue sensazioni per un passo così importante, non nascondendo la sua agitazione: “Giornata molto importante, difficile. Devo dire la verità, sono stato fortunato perché ho lavorato questa notte, quindi non ci ho pensato tanto. L’ansia è arrivata tutta stamattina venendo qui, ho la tachicardia e non riesco a parlare. Da un lato mi dispiace che finisce questo percorso, dall’altro sono contento perché finalmente ci scopriamo fuori. Sono stato fortunato perché ho avuto due ragazze che reputo splendide, non solo esteticamente, e ho tanta stima di loro. Non vedo l’ora perché, dopo tutti questi mesi, sento l’esigenza di vivermela fuori“.

