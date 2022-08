Federico Pellegrini, fidanzato di Maria Rosa De Sica/ Christian temeva che…

Chi è Federico Pellegrini? Lui e Maria Rosa De Sica inseparabili anche in ambito professionale

Federico Pellegrini è il marito di Maria Rosa De Sica, la figlia del noto attore italiano Christian De Sica e di Silvia Verdone. Federico è un ragazzo di 35 anni, riservato, elegante ma totalmente fuori dai riflettori, proprio come la fidanzata, che pur avendo partecipato al programma “Una serata fra amici” per cantare insieme al padre e al programma “Oggi è un altro giorno” per un’intervista, si mantiene lontana dal mondo dello spettacolo e del cinema.

Federico e Maria Rosa, oltre all’amore condividono anche un’altra cosa: la passione per il mondo della moda. Lui, giovane imprenditore, dopo aver iniziato a frequentare la figlia d’arte, che a quel tempo aveva completato gli studi per diventare una designer di moda, decide di aprire un brand insieme a lei: “Mariù”. I due hanno scelto questo nome perché era il soprannome che davano a Maria Rosa quando era piccola e a distanza di anni portano avanti il buon nome del brand ricoprendo però cariche molto diverse. Mentre la moglie si occupa della parte creativa, Federico ricopre la carica di CEO, gestendo la parte economica del brand e quella pubblicitaria.

Federico Pellegrini e la storia d’amore con Maria Rosa De Sica

Dopo anni di frequentazione, Federico Pellegrini è convolato a nozze con Maria Rosa De Sica. I due, con piena approvazione da parte di papà Christian e dello zio Carlo Verdone, si sono sposati nel 2016 con una cerimonia romantica sull’isola di Capri. A fare innamorare perdutamente Maria Rosa pare sia stata proprio la sua galanteria, in una vecchia intervista la ragazza aveva raccontato: “Federico mi ha conquistata con i suoi modi all’antica. La prima volta che siamo usciti insieme, con galanteria mi ha aperto la portiera. Prima di lui non lo aveva mai fatto nessuno”.

La galanteria del ragazzo comunque non ha colpito solo lei ma anche suo padre Christian, che prima del suo arrivo in famiglia, pur non essendo eccessivamente geloso o preoccupato, temeva che un giorno la figlia sarebbe stata “portata via” da un uomo virile, rude e molto alto. Mentre su Instagram Federico Pellegrini ha un profilo privato ed è molto riservato, Maria Rosa si diverte a condividere degli scatti che la ritraggono insieme a lui e ai suoi cari e grazie a questi sappiamo che i due viaggiano molto insieme e sono ancora felici come il primo giorno.











