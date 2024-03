Chi è Federico Piron, compagno di Lorenza Mario: “Abbiamo gli stessi valori, ecco quando ci sposeremo…”

Federico Piron, compagno di Lorenza Mario: imprenditore e manager

Lorenza Mario è senza dubbio un degno esempio di versatilità artistica; il pubblico italiano l’ha apprezzata nel tempo in molteplici forme, da cantante a conduttrice, passando per il talento come ballerina e conduttrice televisiva. Oggi è impegnata principalmente in giro per i principali teatri italiani con spettacoli imperdibili e la curiosità degli appassionati si è spesso concentrata anche sulle curiosità legate alla sua vita privata. Lorenza Mario è legata dal 2011 a Federico Piron; il suo attuale compagno non appartiene al mondo dello spettacolo.

Ma chi è Federico Piron, compagno di Lorenza Mario? Come anticipato, non vivendo in prima persona la luce dei riflettori come la ballerina, preferisce una minore esposizione e discrezione. Grazie ad alcune interviste recenti e passate dell’attrice siamo però in grado di ricostruire la bellezza del loro amore che potrebbe presto sfociare nel grande passo del matrimonio. L’attuale compagno di Lorenza Mario è comunque una personalità nota nel suo campo; è infatti impegnato principalmente come imprenditore e manager.

Lorenza Mario e il compagno Federico Piron: “Ci è sembrato di conoscerci da sempre…”

Per quanto riguarda gli albori della storia tra Lorenza Mario e il suo compagno Federico Piron, bisogna risale ad alcuni mesi dopo la separazione tra la ballerina e Alessandro Safina. “Abbiamo gli stessi valori: la lealtà, il rispetto reciproco, la stima. Fin da subito ci è sembrato di conoscerci da sempre… La nostra giornata perfetta è sul divano, sotto una coperta gigante, a vedere un bel film”. Queste le parole al miele di Lorenza Mario a proposito dello splendido rapporto d’amore con il suo compagno.

Come anticipato, Lorenza Mario e il compagno Federico Piron non sono ancora giunti al grande passo del matrimonio nonostante i quasi 15 anni di unione. La ballerina ha però raccontato in una intervista che entrambi sarebbero propensi a suggellare il loro amore con le nozze. “E’ un nostro obiettivo; vorremmo organizzare la cerimonia delle nostre nozze nel giardino nella nostra nuova casa, e lo faremo appena sarà pronta”.











