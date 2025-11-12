Tutto su Federico R., nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che è uscito con Agnese De Pasquale.

Non solo Federico Mastrostefano tra i corteggiatori di Agnese De Pasquale che ha deciso di uscire anche con Federico R., nuovo cavaliere del parterre del trono over di Uomini e Donne che si è fatto notare nelle scorse puntate del dating show di canale 5 intervenendo anche durante un confronto tra la stessa Agnese e Mastrostefano. Occhi chiari, fisico snello e atletico, di Federico R. non ci sono molte informazioni. Di lui, infatti, non si conosce il passato sentimentale, la professione ma anche la data di nascita anche se sembrerebbe essere un coetaneo di Agnese e dovrebbe, quindi, avere più o meno 40 anni.

Federico si è fatto notare durante la puntata del 30 ottobre 2025 sostenendo che Mastrostefano ha chiamato Agnese durante il loro appuntamento nonostante la dama gli avesse detto di voler chiudere la frequentazione.

Federico R.: tutto finito con Agnese De Pasquale a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 12 novembre 2025, Federico R. torna al centro dello studio accomodandosi accanto a Federico Mastrostefano e di fronte ad Agnese De Pasquale con cui non solo è uscito ma con la quale c’è stato anche un bacio. La dama, tuttavia, è uscita anche con Mastrostefano e anche con quest’ultimo c’è stato un bacio.

Dopo aver conosciuto entrambi. Agnese ha capito di provare un interesse maggiore per Federico Mastrostefano per il quale si dichiara anche se il cavaliere spiega che non è al suo stesso livello. Di fronte ad un’Agnese delusa che lascia lo studio, Federico R. la raggiunge ma tra i due la frequentazione non continuerà.