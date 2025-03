Federico Sansone, comico de “I Sansoni”, che ha fondato insieme al fratello Fabrizio, è nato nel 1994, due anni dopo il suo compagno artistico nonché fratello. Originario di Palermo e profondamente legato alla sua Sicilia, sui social Federico si mostra ironico, divertito, grande amante della vita. Amante dei viaggi, del padel e profondamente legato alla sua famiglia, alla mamma, al papà, ai nonni e a Fabrizio, ovviamente, Federico ha scoperto la comicità insieme al fratello, e da quel momento i due hanno formato il gruppo “I Sansoni” che ha ottenuto negli anni sempre più successi, fino ad arrivare al cinema con “E poi si vede”.

Federico Sansone, vita privata: l’amore con la conterranea Martina

Se della vita sentimentale del fratello abbiamo davvero poche informazioni, diverso è per Federico Sansone, che invece si espone un pochino di più sui social e proprio su Instagram si trova qualche info in più su quella che è la sua situazione di cuore. Il comico de “I Sansoni” è fidanzato, ormai da tanti anni, con Martina Bucoli, siciliana come lui e avvocatessa, amante dei viaggi, del buon cibo e del mare. I due stanno insieme da quasi dieci anni e il loro amore prosegue a gonfie vele anche dopo il successo che ha investito Federico Sansone insieme al fratello Fabrizio.

L’amore tra i due, dunque, sembra essere saldo e duraturo. Nel 2023, Federico Sansone ha dedicato alla compagna queste splendide parole: “Un orologio senza lancetta sarebbe solo un ammasso di numeri e lei è la mia lancetta”. E ancora, un anno prima: “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili”. La coppia si mostra spesso insieme, in giro per l’Europa: entrambi amano infatti dedicarsi a weekend romantici e spendere insieme il loro tempo.