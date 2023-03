Chi è Federico Teoldi, il compagno di Brenda Lodigiani/ Fotografo professionista

Brenda Lodigiani e Federico Teoldi, un amore profondo e silenzioso

Brenda Lodigiani è probabilmente tra le più note imitatrici del panorama televisivo italiano, apprezzata negli ultimi tempi per l’ironica interpretazione nei panni di Diletta Leotta. Nel tempo è riuscita a farsi largo anche come attrice, proiettando la sua verve umoristica in personaggi iconici oltre alla recente collaborazione con Mara Maionchi in Nudi per la vita. Al di là della sua crescita professionale e dei successi che è riuscita ad inanellare la sua vita è denza anche dal punto di vista sentimentale grazie all’amore per Federico Teoldi, noto fotografo dalla caratura internazionale.

L’estrema riservatezza di entrambi non ha mai lasciato trapelare particolari aneddoti riguardo la loro unione sentimentale e il fatidico primo incontro: è risaputo però che Brenda Lodigiani e Federico Teoldi condividono l’amore reciproco da diversi anni, suggellato dalla nascita di due splendidi bambini – Olivia e Tobia – nati rispettivamente nel 2017 e nel 2020. Nonostante i due risultino particolarmente restii nel raccontare la propria vita privata, non disdegnano l’utilizzo dei social per condividere con i followers teneri scatti in famiglia. Il tutto a testimonianza di un amore che sembra viscerale nonostante i molteplici impegni professionali che spesso li costringono a passare poco tempo insieme.

Federico Teoldi, compagno di Brenda Lodigiani: l’attività internazionale come fotografo professionista

Mentre Brenda Lodigiani è costantemente impegnata tra studi televisivi e set per le riprese – è attualmente parte del cast di LOL 3 – Federico Teoldi è invece uno stimato fotografo professionista che nel corso della sua carriera vanta diverse collaborazioni di carattere internazionale. Secondo le informazioni reperibili in rete, il compagno di Brenda Lodigiani concentrerà la maggior parte dei suoi impegni professionali nel suo studio a milano è intrattiene rapporti di una certa rilevanza con brand di fama internazionale.

Come anticipato, sul conto di Federico Teoldi non sono estrapolabili particolari informazioni; a dispetto della notorietà della moglie usa unicamente i profili social per condividere momenti di quotidianità tenendosi ben alla larga da voci di gossip e dalla luce dei riflettori. In particolare, il fotografo professionista predilige la piattaforma Instagram per condividere i propri scatti sia dal punto di vista della pubblicità lavorativa che per decantare il grande amore per Brenda Lodigiani e per i loro due figli, Olivia e Tobia.











