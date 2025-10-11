Fefè De Giorgi, chi è il CT della nazionale maschile italiana di volley stasera ospite a Ballando con le stelle 2025: la grande carriera e i 5 ori mondiali

Fefè De Giorgi, chi è il CT della nazionale maschile di volley: la carriera

Ci sarà un ospite speciale nella puntata di Ballando con le stelle 2025 in onda questa sera, sabato 11 ottobre 2025, su Rai 1 alle ore 22.50 subito dopo la partita di calcio Estonia-Italia. Ad essere stato chiamato come ballerino per una notte è Fefè De Giorgi, CT della nazionale maschile italiana di volley nonché fresco vincitore della medaglia d’oro ai mondiali Filippine 2025 assieme alla sua squadra.

Una carriera straordinaria per l’allenatore dei record, che ha vinto tanto non solo come CT ma anche come giocatore. Classe 1961 e originario di Squinzano, in provincia di Lecce, Fefè De Giorgi è uno dei simboli del volley maschile in Italia nonché uno dei volti iconici della cosiddetta “generazione di fenomeni”, che negli anni ’90 dominò la scena pallavolistica internazionale vincendo ben 3 ori mondiali tra il 1990 e il 1998.

Il rapporto di Fefè De Giorgi con il mondo del volley è sempre stato speciale: si è infatti avvicinato a questa disciplina sportiva nel ruolo di palleggiatore, militando in diverse squadre nazionali sino ai grandi successi in nazionale nel corso degli anni ’90.

Fefè De Giorgi, i 5 titoli mondiali come giocatore e allenatore

Non solo giocatore ma anche allenatore straordinario, Fefè De Giorgi dopo aver allenato diverse squadre italiane ha preso in mano la guida della nazionale maschile italiana di volley nel 2021, anno in cui fu ufficializzato come Commissario Tecnico.

Fu per lui un’occasione colta a volo oltre che una sfida piuttosto impegnativa e ricca di aspettative, ma che gli ha regalato numerose soddisfazioni; nel giro di pochissimi anni, infatti, ha saputo conquistare ben 2 titoli mondiali (i primi della sua carriera da allenatore, dopo i 3 ottenuti da giocatore) rispettivamente ai mondiali del 2022 e del 2025.

Dopo tante sfide in carriera sui campi di volley, questa sera Fefè De Giorgi scende in pista su un palcoscenico del tutto differente e per lui nuovo, quello di Ballando con le stelle 2025, passando dall’oro mondiale a ballerino per una notte nel programma di Milly Carlucci.