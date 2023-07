Chi è Felice Chiusano del Quartetto Cetra/ Malattia, la moglie Franca Andenna e il figlio Fabio

Chi era Felice Chiusano: dalla moglie alla malattia

Felice Chiusano, cantante e batterista del Quartetto Cetra, nacque a Fondi il 28 marzo 1922. Morì il 3 febbraio del 1990 per un tumore al fegato all’età di 68 anni. Il cantante si sposò con Franca Andenna da cui ebbe un figlio, Fabio.

Nel 1941 entrò al posto di Enrico Gentile nella formazione del Quartetto Ritmo, che da quel momento cambiò il nome di Quartetto Cetra.Gli altri componenti del gruppo erano Lucia Mannucci, Virgilio Savona e Tata Giacobetti, Il soprannome di Chiusano era ‘il pelato’, essendo l’unico calvo dei tre uomini del gruppo. Era riconosciuto per la vena umoristica e la battuta sempre pronta.

Lucia Mannucci e Virgilio Savona del Quartetto Cetra, chi sono/ Marito e moglie: un amore in musica

Felice Chiusano e il debutto con il Quartetto Cetra

Il Quartetto Cetra, nel 1951, fece il loro debutto in teatro, nella rivista Gran Baldoria di Garinei e Giovannini, da quì seguirono altre numerose commedie musicali. Con la nascita della televisione italiana nel 1954 arriva il debutto televisivo con il programma In quattro si viaggia meglio. Altri programmi furono affidati al gruppo che fecero successo specialmente con le parodie. Ricordiamo tra queste Biblioteca di Studio Uno, regia di Antonello Falqui, di alcuni classici della letteratura, come Il conte di Montecristo o I tre moschettieri. In RAI, il 1980 e il 1981, furono scelti per la conduzione di due edizioni di “Buonasera con”. Tra il 1979 al 1984 lavorarono per Antenna 3 Lombardia nell’ambito dei programmi Cetrarca e Bingooo con le parodie dei grandi classici della storia e della letteratura. Vent’anni dopo, nel 2009, molti dei motivi lanciati dai Cetra sono stati ripresi dal gruppo di cabaret Oblivion.

Chi è Tata Giacobetti del Quartetto Cetra/ La moglie Valeria Fabrizi, dramma del figlio morto, poi Giorgia…

LEGGI ANCHE:

Daria Colombo e Irene Bozzi: chi sono la moglie e l'ex di Roberto Vecchioni/ "Sono felice di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA