Felice Corona, chi è il fratello di Mauro Corona venuto a mancare a 17 anni: "Ci è mancato affetto"

La vita ha riservato delle pagine molto complicate e cariche di sofferenza a Mauro Corona, il noto scrittore e alpinista ha fatto i conti tanti anni fa con la scomparsa del fratello Felice Corona, quando l’uomo si trovava in Germania e aveva solamente 17 anni. In una vecchia intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Mauro Corona ha raccontato cosa è accaduto, tornando sulla decisione del fratello Felice di cambiare vita e provare a vivere in Germania: “Era andato in Germania per cercare qualcosa di meglio, magari per comperarsi un vestito che desiderava, a me parlò di portarmi un orologio” ha detto a riguardo intervenendo nel talk di Canale Cinque condotto dalla Toffanin.

Per Mauro Corona la ferita è sempre rimasta aperta e nel corso della vecchia intervista rilasciata a Verissimo si è appellato a un uomo che aveva avuto modo di conoscere molto da vicino Felice tanti anni fa. “Vorrei che ci vedessimo. Senza alcun rancore, non gli farò domande” ha assicurato svelando però questo suo desiderio di conoscere una persona che potrebbe conservare qualche verità mai venuta fuori su Felice.

Mauro Corona e la scomparsa del fratello Felice: “Ci sono mancate carezze”

Un affetto fin troppo bilanciato e misurato è costato forse qualcosa a Mauro Corona e a suo fratello Felice. In una vecchia intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Corona ha raccontato il rapporto piuttosto freddo vissuto in famiglia:

“La mamma scappò quando avevo 6 anni, Felice 5, e il più piccolo pochi mesi. Ci mancarono le carezze” ha ammesso il compagno di merende di Bianca Berlinguer su Rete 4. Vedremo se Mauro Corona deciderà di tornare a parlare del legame con il fratello Felice e se ha fatto qualche altra scoperta negli ultimi anni.

