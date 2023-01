Chi è Ferruccio Ferragamo, figlio di Wanda e Salvatore/ Il divorzio “milionario” dall’ex moglie Ilaria Giusti

Ferruccio Ferragamo, presidente dell’azienda Salvatore Ferragamo dal 2006

Ferruccio Ferragamo è noto nel mondo della moda per aver ereditato, insiema i 5 fratelli, l’inestimabile impero realizzato dai genitore, la Salvatore Ferragamo spa. Il suo ruolo, dopo la scomparsa della madre Wanda, è stato fondamentale per la crescita aziendale e per mantenere alto il nome della casa di moda nel mondo. Ferruccio Ferragamo ha ricoperto il ruolo di presidente a partire dal 2006, aumentando la sua influenza dopo la morte della madre avvenuta nel 2018 e fino al marzo del 2022.

Ferruccio Ferragamo, oltre al suo ruolo nell’azienda di famiglia, vanta diversi impegni dal punto di vista sia imprenditoriale che istituzionale. Il figlio di Wanda e Salvatore Ferragamo è infatti stato presidente della Polimoda oltre che consigliere per la Moda Italiana per la città di Firenze. Il suo ruolo nel mondo dell’imprenditoria italiana è testimoniato dalla costante partecipazione su invito alla Giunta di Confindustria. Dopo aver lasciato la carica di presidente della Salvatore Ferragamo Spa, Ferruccio ha passato il testimone al fratello Leonardo mantenendo però il suo ruolo nella Holding aziendale.

Ferruccio Ferragamo, separazione amara dalla moglie Ilaria Giusti

Il ruolo di Ferruccio Ferragamo nell’imprenditoria italiana ha portato al novero della cronaca anche alcune vicende riguardanti la sua vita privata, in particolare la separazione dalla sua seconda moglie Ilaria Giusti. L’ex presidente della Salvatore Ferragamo spa ha avuto una prima relazione con Amanda Mandy con la quale ha avuto ben 5 figli. Successivamente, si è sposato proprio con Ilaria Giusti con la quale ha avuto un altro figlio, ma il matrimonio è recentemente naufragato con non pochi strascichi legali.

Come riportato da Repubblica, alcuni mesi fa è arrivata la sentenza della cassazione in merito al divorzio tra Ferruccio Ferragamo e Ilaria Giusti. L’imprenditore è riuscito a far imputare la separazione alla donna, ma la corte di giustizia non ha modificato l’importo piuttosto elevato degli assegni di mantenimento riservati all’ormai ex moglie e all’unico figlio, entrambi attualmente residenti a Londra. Nello specifico, Ferruccio Ferragamo elargisce mensilmente ben 60mila euro di mantenimento per Ilaria Giusti e quasi 20mila per il figlio. A nulla è servita la tesi dell’infedeltà coniugale al fine di riformare gli importi, il giudizio della Suprema Corte si è dunque pronunciato unicamente sull’addebito della domanda di separazione.

