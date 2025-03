CHI È FEY DI PATRIZI? “SAPEVO CHE ERA OMOSESSUALE MOLTO PRIMA DI LEI”

Chi è Fey Di Patrizi, la sorella di Elodie, e cosa conosciamo a proposito della sua vita privata e del suo rapporto con la cantautrice e attrice capitolina? Nuovo appuntamento con “Verissimo” questo pomeriggio e, in una puntata in cui uno dei momenti-clou sarà certamente il ricordo della compianta Eleonora Giorgi, ci sarà spazio anche per l’ospitata della 34enne cantautrice e attrice originaria di Roma che presenterà la sua ultima fatica cinematografica (sul set) e probabilmente avrà anche modo di aprire lo scrigno dei ricordi assieme alla conduttrice, Silvia Toffanin. E, raccontando quella difficile adolescenza vissuta sempre assieme a lei, scopriamo di seguito chi è Fey Di Patrizi, la sorella di Elodie, e cosa fa oggi nella vita.

Per raccontare chi è Fey Di Patrizi, la sorella di Elodie, dobbiamo accennare brevemente alla loro infanzia, in un contesto famigliare, e di borgata, non semplice e che l’aveva spinta ad andare via di casa a soli 19 anni. Infatti, tra la tossicodipendenza vissuta a casa e poi la separazione dei suoi genitori (parliamo di loro in un pezzo a parte quest’oggi), le due sorelle hanno spesso dovuto cavarsela da sola con la maggiore che ha ammesso di essersi sempre occupata di Fey. Classe 1993 e dunque di tre anni più piccola di Elodie, Fey era andata via di casa con lei assieme a un uomo e da allora il loro legame è diventato sempre più saldo: “Nella nostra vita ci siamo sempre sostenute a vicenda” aveva detto, chiarendo tuttavia che tra di loro non c’è bisogno, e forse nemmeno la necessità di dirsi tutte le cose, dal momento che “ci amiamo e basta”.

LA SORELLA DI ELODIE: “HO PIANTO QUANDO FEY MI HA DETTO CHE…”

Ad ogni modo, scoprendo chi è Fey Di Patrizi, la sorella di Elodie, possiamo ricordare che, pur restando molto abbottonata sulla propria vita privata, la 32enne è laureata in Economia Aziendale, titolo conseguito nel 2022, e che è appassionata non solo di mixology, ma anche di gatti e viaggi; inoltre, in occasione dell’edizione 2023 della Milano Fashion Week, aveva avuto anche modo di sfilare in passerella per la griffe di Magliano. Il suo nome è finito, al pari della sorella maggiore, nei radar dei siti di gossip dopo che Elodie aveva parlato apertamente per la prima volta dell’omosessualità di Fey: “Che fosse omosessuale, l’ho capito molto prima di lei” aveva raccontato Elodie parlando di “un lungo percorso” compiuto dalla sorella (che per lei oggi è “quasi come fosse una figlia”) nonostante in famiglia tutti ne fossero coscienti ancora prima del suo coming out.

“Quando poi l’ha fatto, si è messa a piangere: ‘Ma cosa piangi?’, le ho detto” aveva raccontato la reginetta del pop italiano a proposito di quella rivelazione, episodio che ci aiuta anche a scoprire qualcosa di più su chi è Fey Di Patrizi, la sorella di Elodie. “Tutti in famiglia lo avevano capito e, per fortuna, mio padre su questo argomento è sempre stato molto aperto” aveva aggiunto la diretta interessata, confessando di aver incoraggiato la sorella a fare ciò che la rendeva felice, senza pensare ad altro. Sin da piccole, dopo la fuga di casa, è stata la futura cantautrice a dedicarsi a lei (“Cercavo sempre di proteggerla”) e questo spiega il rapporto che c’è oggi tra di loro: “Lei è una persona metodica: studiava, non beveva, non fumava, faceva sport e risparmiava” aveva rivelato Elodie in una intervista a ‘Grazia’, mostrando come Fey sia sempre stata all’opposto di lei, come carattere e stile di vita.