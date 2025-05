Di tre anni più piccola di lei, Elodie ha una sorella, Fey Di Patrizi, della quale si è trovata più volte a parlare, soprattutto in merito alla loro infanzia non proprio convenzionale (e semplice). Le due sorelle, infatti, hanno dovuto fare i conti con due genitori che non andavano molto d’accordo e che pochi anni più tardi hanno deciso di separarsi. Ricordando quegli anni, Elodie ha sempre spiegato come la sua priorità fosse proteggere Fey Di Patrizi, la sorella più piccola, per non farle capire ciò che stava accadendo.

Ma chi è oggi la sorella di Elodie, e che lavoro fa? Molto attiva sui social, Fey pubblica raramente scatti in compagnia della sorella: più presente sul suo profilo è la compagna, Giulia. E, a proposito di amore, proprio Elodie ha raccontato il coming out della sorella, un momento per lei emozionante, soprattutto in virtù del fatto che finalmente Fey si era “liberata” di un peso.

Chi è Fey Di Patrizi, la sorella di Elodie: “Il coming out? Già sapevo tutto”

“Quando poi l’ha fatto, si è messa a piangere: ‘Ma cosa piangi?’, le ho detto” ha raccontato Elodie parlando del coming out della sorella Fey Di Patrizi, spiegando ancora: “Che fosse omosessuale l’ho capito molto prima di lei”. Fortunatamente sia Elodie, che il papà e in generale la loro famiglia, ha accolto bene la notizia del coming out di Fey Di Patrizi, oggi felice con la sua compagna. Oggi la sorella di Elodie gestisce un locale a Milano.

Nonostante abbia una laurea in economia, Fey ha deciso di dedicarsi alla sua passione, quella appunto del mondo dei cocktail. La giovane, inoltre, sembra molto appassionata di viaggi e di gattini. Al suo fianco continua ad esserci come sempre Elodie, che non ha mai smesso di sostenerla e proteggerla, anche oggi che è una donna adulta.

