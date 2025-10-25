Fidanzata di Rosa Chemica, chi è? Smentito flirt con Vera Gemma spunta gossip con la maestra Erica Martinelli a Ballando con le stelle 2025

Al centro della scena non solo per l’attuale presenza nel cast di Ballando con le stelle 2025; Rosa Chemical è una realtà affermata della musica italiana e protagonista della scena mediatica quando si tratta di curiosità parallele tra vita privata e sentimentale. Non sono pochi coloro che si interrogano, fan e non, sulla possibile o presunta fidanzata di Rosa Chemical e protagonista nello show di Milly Carlucci. Eppure, per quanto sia spesso sotto la lente d’ingrandimento dei media e della cronaca rosa, emerge una grande riservatezza sul tema con risposte talvolta anche particolarmente elusive.

Rosa Chemical ed Erica Martinelli a Ballando con le Stelle / I rumors sul flirt, il podio non è più un sogno

A Ballando con le stelle 2025 non sono in pochi ad aver notato una certa intesa con Erica Martinelli. Sarà lei la fidanzata di Rosa Chemical? Una domanda lecita data l’intesa evidente ma che forse, stando alle cose attuali, è ancora lontana dalla realtà. Tuttavia i diretti interessati non perdono occasione di alimentare il gossip lasciandosi andare a dichiarazioni che lasciano intendere che tra i due ci sia del tenero. E se a ciò si aggiunge che di recente i due hanno mostrato un romantico video sui social sono in molti a sostenere che Rosa Chemical ed Erica Martinelli sono la nuova coppia di Ballando con le stelle 2025.

Rosa Chemical e Erica Martinelli innamorati a Ballando con le Stelle?/ Dichiarazione e sfogo dietro le quinte

Erica Martinelli fidanzata di Rosa Chemical? Vera Gemma dimenticata e spuntano video e confessioni

“Con lei si è creato subito un feeling incredibile”, ha ammesso Rosa Chemical a proposito del rapporto con Erica Martinelli – sua maestra – a Ballando con le stelle 2025. Nulla di più, per ora: “C’è una grande complicità”. Mentre c’è chi sogna la nascita di una nuova coppia nello show di Milly Carlucci, non passano inosservate le voci recenti a proposito di un presunto flirt con Vera Gemma. Vera Gemma è la fidanzata di Rosa Chemical? La risposta è no, proprio l’attrice si è espressa sul tema senza particolari giri di parole e sottolineando il reale rapporto tra loro. “Siamo come due fratelli, c’è affetto e stima, nulla di più”.

Rosa Chemical e il presunto flirt con Vera Gemma/ Il gossip non si placa: "Passione irrefrenabile..."

E mentre il flirt con Vera Gemma è stato stroncato sul nascere, diverso sembra essere il rapporto con la sua maestra di ballo. Erica Martinelli è la nuova fidanzata di Rosa Chemical? Per il momento di certo non c’è nulla ma nei giorni scorsi entrambi hanno postato sui loro profili social un video in cui si mostrano complici ed affettuosi. “Di lui mi piace che sia trasgressivo in alcuni momenti ma anche dolce in altri”, ha detto Martinelli. “Io glielo dico ogni giorno che vorrei essere suo marito” ha confessato Rosa.