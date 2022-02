Chi è fidanzato di Lorena Cesarini/ “Con lui ho scoperto di voler metter su famiglia”

CHI È FIDANZATO LORENA CESARINI

L’identità del fidanzato di Lorena Cesarini è ancora sconosciuta: questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo e dopo il debutto di ieri sera di Ornella Muti, toccherà proprio alla bellissima attrice italo-senegalese dare dimostrazione della propria attitudine alla (co)conduzione. Di lei si sanno molti dettagli legati alla sua carriera e alla sua infanzia, mentre non si conosce il nome del cavaliere che ha conquistato il suo cuore.

Nata a Dakar, capitale del Senegal, nel 1987, Lorena è cresciuta a Roma Fare l’attrice è da sempre stato il suo sogno e il suo debutto risale al 2014 con “Arance & martello” di Diego Bianchi, ma è con la serie “Suburra“, in compagnia di Alessandro Borghi, che è arrivata la vera e propria notorietà. Bella e talentuosa nel ruolo di Isabel nella serie tv, Lorena fa innamorare tutti quanti (a partire dal protagonista Aureliano), ma sui social non ha così tanto risalto come la sua bellezza vorrebbe.

FIDANZATO LORENA CESARINI, LEI HA RIVELATO CHE…

La domanda che tutti si fanno guardando i profili social di Lorena Cesarini è ovviamente quella riguardante il suo fidanzato, la sua situazione sentimentale. Gli oltre 20mila followers sbirciano nella vita privata dell’attrice, ma nessuno è mai riuscito a cogliere un momento della sua intimità, nulla che faccia pensare alla presenza di un compagno nelle tantissime fotografie pubblicate dalla classe 1987. È spostandosi però nella sezione delle foto “taggate” che si scopre qualcosa di più su Lorena Cesarini e sulla vita sentimentale tenuta nascosta.

Peraltro, che sia fidanzata lo si sa bene, visto che lo ha detto lei stessa in un’intervista a “The Italian reve”, nella quale ha sottolineato: “Forse è grazie all’amore che c’è fra me e il mio fidanzato che ho scoperto il desiderio di voler creare una famiglia, di dare vita all’amore che c’è fra noi”. Ma allora chi è? Sui social spunta il nome di “El Monac“, un nickname che non fa comprendere la reale identità dell’uomo, che però dal 2019 posta foto insieme alla bellissima attrice. In questi giorni, dopo aver letto la notizia della co-conduzione affidata alla fidanzata, si è più volte complimentato. Chissà, ci sarà anche lui tra il pubblico in platea all’Ariston questa sera?



