Tutto su Filip Simaz

Filip Simaz è stato uno dei protagonisti di Ciao Darwin, lo storico show di Paolo Bonolis che ha regalato la popolarità a diversi personaggi. Nato in Bulgaria 29 anni fa, ha partecipato a Ciao Darwin nel 2020 regalando momenti indimenticabili e super divertenti con la prova “A spasso nel tempo”. Filip è cresciuto in orfanotrofio fino all’età di quattro anni. Successivamente ha poi abbandonato il suo Paese per arrivare in Italia dove è stato adottato da una famiglia di Carobbio.

Filip è sempre stato amante della danza e, dopo aver visto il film Honey, ha deciso di seguire tale passione cominciando a studiare seriamente danza. Anno dopo anno si è appassionato sempre di più specializzandosi in hip hop e conseguendo varie borse di studio che l’hanno portato anche a New York.

Filip Simaz sbarca ad Avanti un altro by night

Filip Simaz ha partecipato a videoclip di numerosi cantanti celebri, tra cui: Caparezza, Giusy Ferreri, Baby K, Annalisa, Mina&Celentano e Dj from Mars; coreografo per Daniel Adomako, Jo Squillo e Ivana Spagna. Molto ambizioso, non si ferma mai sperimentando sempre nuove avventure professionali. Con la partecipazione a Ciao Darwin è diventato abbastanza popolare ed oggi il suo profilo Instagram è seguito da più di 100mila foilowers.

Proprio tra le storie del suo Instagram, Filip ha ricordato ai suoi followers l’appuntamento odierno con Avanti un altro by night dove risponderà a domande, anche abbastanza bizzarre, per provare a diventare campione e a portare a casa il montepremi da devolvere in beneficienza. “Nella vita non dobbiamo avere il 20%, io voglio tutto ciò che è possibile” ha detto Ispirandosi al grande stilista Giorgio Armani.