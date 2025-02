Imma Tataranni, alias Vanessa Scalera; è lei che da anni primeggia nella fiction prossima partire con la quarta stagione e che nel tempo si è guadagnata grande affetto da parte del pubblico proprio per la sua grande interpretazione nel ruolo. La grande stima nei suoi confronti ovviamente amplia la curiosità anche a proposito delle curiosità che non riguardano la carriera e che spostano dunque il focus sulla vita sentimentale dell’attrice. A tal proposito, scopriamo chi è Filippo Gili, compagno di Vanessa Scalera.

Il primo aspetto che attira l’attenzione è la passione in comune per la recitazione; Vanessa Scalera e il compagno Filippo Gili sono infatti colleghi oltre che compagni di vita. Classe 1966, l’attore primeggia soprattutto a teatro con diversi spettacoli degni di nota ma non manca una corposa presenza tra film e serie tv anche sul piccolo schermo. Spicca anche il suo talento dal punto di vista della regia, sia per la tv che per il cinema. Tra i lavori più noti sul set per il pubblico televisivo spicca ‘Buongiorno mamma’, andato in onda su Canale 5.

Vanessa Scalera e il compagno Filippo Gili: grande riservatezza sulla liaison

Ma cosa sappiamo sulla liaison tra Vanessa Scalera e il compagno Filippo Gili? I dettagli della loro storia d’amore non sembrano essere reperibili per espressa volontà dei diretti interessati. In particolare, come riporta Libero, è stata proprio l’attrice a soffermarsi sul tema sottolineando quanto pur essendo personalità note il focus debba concentrarsi sugli aspetti professionali piuttosto che su ciò che riguarda la loro vita privata. “L’attenzione deve essere rivolta alle nostre carriere e non alla nostra storia”. Parole che dimostrano quanto per Filippo Gili – compagno di Vanessa Scalera – così come per la stessa attrice sia fondamentale la discrezione e soprattutto evitare le ingerenze di gossip e cronaca rosa nel merito della loro relazione.