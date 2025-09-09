Chi è Filippo Graziani, figlio d'arte: aveva solo 16 anni quando papà Ivan è morto. Nel 2021 le nozze con Catherine, nota dj ed ex modella

Si chiama Filippo Graziani il secondo figlio di Ivan Graziani, nato e cresciuto circondato dalla musica. Filippo ha dovuto fare a meno del papà da quando era appena un ragazzo: aveva infatti sedici anni quando nel 1997 il suo amato papà si è spento, all’età di 51 anni, per via di una lunga malattia. Dopo aver perso il papà, Filippo ha cominciato la carriera musicale, inseguendo appunto le orme di quell’uomo che gli ha dato la vita ma che troppo poco l’ha vissuta al suo fianco. Con il fratello Tommy, batterista, ha iniziato a suonare, girando per i club di Rimini, dove vivevano, per poi espandersi ai locali di tutta Italia. I due insieme sono arrivati ad aprire i concerti dei più grandi musicisti d’Italia, come Renato Zero, Niccolò Fabi, Max Gazzè e Morgan.

Nel 2008 Filippo Graziani ha fondato il gruppo degli Stoner-Rock, per poi trasferirsi negli Stati Uniti dove ha proseguito la sua attività musicale. Diversi i progetti dedicati al papà, come l’album “Tributo a Ivan Graziani” del 2012. Nel 2014 ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo con “Le cose belle” tra le nuove proposte, non arrivando però in finale: l’album omonimo, però, ha ottenuto anche il premio della Targa Tenco, confermandosi un ottimo lavoro.

Filippo Graziani, chi è: le nozze con Catherine

Filippo Graziani nel 2021 è convolato a nozze con Catherine Poulain, con la quale era fidanzato da diversi anni. La coppia si è detta “sì” con una cerimonia celebrata a Villa Borromeo a Cassano d’Adda. Catherine non è solamente la moglie di Filippo Graziani: ha una carriera ricca e proficua nel mondo della musica, dove fa la dj. La passione per la musica c’è sempre stata ma solamente di recente e grazie a Filippo ha ripreso in mano la consolle. Inoltre in passato è stata attiva nel settore della moda con diverse collaborazioni con brand importanti. Filippo Graziani e la moglie Catherina Poulain sono inoltre genitori di Ludovico, arrivato nel 2023.