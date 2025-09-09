Filippo Magnini, chi è il marito di Giorgia Palmas e come si sono conosciuti: il primo incontro grazie ad un amico in comune.

Due mondi quasi agli antipodi che si incontrano, il colpo di fulmine inatteso ma che è ancora oggi la matrice fondamentale di un amore che non conosce battute d’arresto; la storia d’amore tra Giorgia Palmas e il marito Filippo Magnini ha fatto e fa ancora sognare i fan, sia per gli aneddoti relativi a come si sono conosciuti che per la bellezza della liaison raccontata nel quotidiano. Per giungere alla genesi del loro amore bisogna riavvolgere il nastro al 2018; lei protagonista nel mondo dello spettacolo, lui pioniere dello sport italiano e precisamente del nuoto.

Non c’è una passione comune a fare da cupido, bensì un amico in comune; pare che il merito sia infatti da ascrivere ad Alessandro Martorana, noto stilista. Una cena tra amici dopo le insistenze di Filippo Magnini – marito di Giorgia Palmas – rispetto alla possibilità di incontrare proprio l’ex Velina che suscitava in lui particolare curiosità già prima di conoscerla. Le sensazioni pregresse vennero così confermate e, al contempo, la Palmas non ha mai nascosto come l’intesa fu praticamente immediata grazie al racconto reciproco della loro vita.

Filippo Magnini, marito di Giorgia Palmas: ecco come l’ha conquistata!

L’asso nella manica – come racconta DiLei – è stato culinario: Filippo Magnini – marito di Giorgia Palmas – decise di presentarsi con un gustoso tiramisù nel giorno del suo compleanno. “E’ stato un gentleman, non ci ha provato subito. Mi ha conquistata con il suo Tiramisù: me l’ha preparato a sorpresa per la cena del mio compleanno”. Non poteva scegliere metodo migliore per fare colpo dato che, da lì a poco, arrivò anche il primo bacio: “Ce lo siamo dati dato qualche giorno dopo, alle 2 e mezza del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano… Una scena da film!”.

Da quel momento è sbocciata la loro splendida storia d’amore scandita dagli step che ben conosciamo. Giorgia Palmas, già mamma della piccola Sofia nata da una precedente relazione, dà alla luce nel 2020 la prima figlia della coppia: Mia. L’anno successivo convola a nozze con Filippo Magnini prima con rito civile e poi, nel 2022, anche con rito religioso. 8 anni travolgenti e scanditi dall’intento comune, dettato dall’amore, di costruire insieme una famiglia felice.