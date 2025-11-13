L'attore Filippo Nigro sarà uno degli ospiti della trasmissione Splendida Cornice e si racconterà tra lavoro e vita privata.
L’attore e regista Filippo Nigro sarà uno degli ospiti della trasmissione Splendida Cornice, programma che andrà in onda Giovedi 13 Novembre 2025. Filippo racconterà alcuni aspetti del suo lavoro e della sua vita e racconterà sicuramente nel corso del consueto appuntamento da Geppi Cucciari.
Filippo Nigro è nato a cresciuto a Roma, si è diplomato nella Capitale e poi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Lina Wermuller. Esordisce nel film con la commedia Donne in Bianco e poi prende parte al film Le Fate Ignoranti. Vince un premio per l’opera La Finestra di fronte ed una serie di film molto interessanti.
Nel 2005 debutta in tv con la serie Ris – Delitti Imperfetti, poi altri film e riesce a muoversi tra film di azione poliziesche e commedie. Nel 2017 ha fatto parte del cast della serie Netflix Suburra, e negli anni è diventato abile a interpretare i ruoli più particolari, riuscendo comunque a mantenere grande riserbo per quel che riguarda la sua vita privata.
Filippo Nigro e le ultime sulla sua vita privata
Filippo Nigro è legato dal 2001 con Gina Gardini, una delle più grandi produttrici sul panorama italiano. Si sono conosciuti nel 2001 ed i due si sono poi sposati suggellando ufficialmente il loro legame. Loro hanno tre figli, Alessandro, Olivia e Claudia ma restano molto attenti alla propria privacy e l’uomo ha raccontato in un’intervista:
“Cerco di svolgere il mio ruolo nel migliore dei modi. Sono molto presente, collaborativo e poi molto protettivo” e poi in un’intervista ai microfoni di Vanity Fair: “Sono molto riservato? Perchè sono un timido, un riservato ed uno molto schivo. Si tratta di una questione caratteriale, le mie sorelle mi hanno considerato introverso”.
E riguardo i suoi figli Filippo ha sottolineato che non potrebbe mai postare foto dei bambini sui social, lo snaturerebbe in tutti i modi. Oltre alla carriera e alla famiglia l’uomo è molto legato allo sport, è un grande tifoso della Roma e pratica sport tra atletiica e ciclismo, è un accanito lettore di libri e gli piace tra l’altro giocare a scacchi.