Tra i tanti ruoli interpretati in carriera, per Filippo Nigro quello che più di tutti gli è valso la popolarità è senza dubbio quello interpretato in “RIS – Delitti imperfetti”, serie tv di Canale 5 nella quale ha recitato per tre diverse stagioni. La carriera di Nigro, però, è ben più che quella fiction. L’attore, nato e cresciuto a Roma, ha studiato Storia medievale a La Sapienza, per poi appassionarsi al cinema e studiare presso il Centro sperimentale di cinematografia. L’esordio al cinema è arrivato nel 1998 con “Donne in bianco” mentre tre anni più tardi ha recitato ne “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek, film del 2001. Con “La finestra di fronte”, diretto sempre dal regista turco, ha ottenuto la candidatura ai Nastri d’argento, vincendo anche un Globo d’oro.

Dopo l’esperienza in “RIS – Delitti imperfetti” ha recitato anche in un’altra fiction di grande successo, “Suburra – La serie”. Filippo è molto attivo anche in teatro, e negli ultimi anni ha girato i palchi di tutta Italia con il suo spettacolo. “Un attore si nutre proprio di emozioni, deve tirare fuori i sentimenti dalla cassaforte, essere pronto ad attingere dal proprio bagaglio emotivo” ha rivelato Nigro a Vanity Fair di recente.

Filippo Nigro, chi è: l’amore con Gina e per i tre figli

Nella vita privata, Filippo Nigro è un papà felice e innamorato dei suoi tre figli, nati dall’amore con la moglie Gina Gardini, con la quale è sposato da tanti anni. Loro si chiamano Alessandro, Olivia e Claudio. “I figli vanno guidati, ma non influenzati troppo. Io cerco di essere per loro una presenza non troppo ingombrante” ha raccontato l’attore a Vanity Fair, spiegando che con i suoi figli non cerca un dialogo a tutti i costi ma spiega loro che possono affidarsi a lui come e quando vogliono. Con Gina, la moglie, l’amore va invece avanti dal 2001 e sembra essere saldo e profondo.