Chi è Filippo Romano de Il Collegio 6/ “Cerco una ragazza voglio dare il primo bacio”

Chi è Filippo Romano concorrente de Il Collegio 6

Filippo Romano è un quattordicenne di Scandicci, in provincia di Firenze, che sarà protagonista ne Il Collegio 6. Dice alle telecamere della Rai “Ho la febbre del sabato sera e non voglio guarire!”. Il ragazzo è un amante di tutto ciò che riguarda gli anni ’70, dalla musica travolgente ai balli sfrenati, dai look colorati e pieni di paillettes ai modi di fare educati ed eleganti: lo vediamo infatti nella sua clip di presentazione fasciato in una camicia trasparente dalla quale spicca una canotta nera piena di punti luce, che lui dice di amare.

Le sue passioni sono il ballo, il canto e la recitazione, si ispira infatti a personaggi, rigorosamente idoli degli anni ’70, del calibro di John Travolta (il suo soprannome, non a caso, è John Travolta junior) e Luis Miguel (da cui prende la capigliatura), tanto da intonare nella clip di presentazione un breve pezzo di “Noi ragazzi di oggi”.

Filippo Romano, troverà una fidanzata nel Collegio?

L’obiettivo di Filippo Romano e di sua madre per questa edizione del Il Collegio 6 è quello di trovare una fidanzata, o almeno riuscire a dare il primo bacio: la madre confida nelle buone maniere e nell’educazione “di una volta” del figlio, che però si è già portato avanti e si è fatto spiegare tutti i segreti per un bacio perfetto dalle sue sorelle maggiori, e confessa “devo farlo, ho già 14 anni!”.

Dal suo profilo Instagram, che conta 3000 followers, vediamo che ha già una certa esperienza nel mondo televisivo e nelle webseries come attore e cantante, e questo sicuramente è un presagio per un personaggio parecchio interessante nel docu-reality. Non ha però un profilo TikTok, anche se crediamo fortemente che a breve ne aprirà uno.

Video, Filippo Romano si presenta a Il Collegio 6





