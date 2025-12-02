Cosa è accaduto tra Filippo Volandri e Fabio Fognini? "Mai avuta una spiegazione"

Filippo Volandri e il rapporto con Fabio Fognini

Filippo Volandri, tecnico dell’Italia di tennis, ha avuto qualche grana da risolvere con Fabio Fognini negli ultimi anni. L’ormai ex tennista ha raccontato i problemi affrontato con Volandri e un rapporto finito male, quando nel 2013 il ct ha deciso di non convocare il Fogna per le finali di Coppa Davis, una decisione mai andata del tutto giù al tennista. Riguardo a quanto accaduto Filippo Volandri si è tolto qualche sassolino dalle scarpe parlando dalla Fagnani a Belve su Rai2 e cercando di far luce su quanto accaduto per davvero.

“Non mi è stato chiarito nulla. Non ho avuto un confronto con nessuno, penso che questa sia la cosa più ridicola. L’essere uomo richiede confronti, a volte anche se con pareri diversi“. Alla fine, alla richiesta di dare una sua interpretazione della scelta tecnica, si limita a un: “Non l’ho accettata e non l’accetterò mai” ha detto Fognini tornando sul rapporto finito male con il ct. Una delusione che resterà sulla pelle dell’ex tennista, che ha dato l’addio al tennis lo scorso giugno.

