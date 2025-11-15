Chi è Filippo Zara, il nuovo ballerino di Nancy Brilli: ha preso parte ad un talent show di danza in Albania, vincendolo! E in Italia...

Cambio in corsa a Ballando con le stelle: quest’anno, tra un colpo di scena e un altro, nello show di Milly Carlucci non sono mancati neppure gli infortuni. L’ultimo a fermarsi è stato Carlo Aloia, il ballerino di Nancy Brilli, che con l’attrice aveva trovato un buon feeling. Carlo si è dovuto, purtroppo, fermare a causa di un infortunio: ha sentito tirare il polpaccio e ha capito di avere qualcosa che non andava.

Dopo gli accertamenti, ha spiegato di aver riportato uno strappo e di dover star fermo alcune settimane. Una condizione, quella di Aloia, che ha richiesto un cambio: al fianco di Nancy Brilli è infatti arrivato un nuovo partner. Lui si chiama Filippo Zara e già lo abbiamo visto ballare in coppia con l’attrice nella scorsa puntata: una carriera già ben avviata nel mondo della danza quella del nuovo ballerino di Nancy Brilli, che ha già mostrato un buon feeling con lui.

Chi è Filippo Zara, il nuovo ballerino di Nancy Brilli: già volto noto in tv

Chi è il nuovo ballerino di Nancy Brilli? Filippo Zara ha vinto qualche tempo fa il contest Dance with me in Albania, una sorta di Ballando con le stelle ma non italiano. Originario della provincia di Terni, è specializzato in latino americano ed è riconosciuto per la sua professionalità dalla World Dance Sport Federation. Insomma, quello di Filippo Zara non è un nome nuovo nel mondo della danza, e se dobbiamo dirla tutta, neppure della tv.

Il nuovo ballerino di Nancy Brilli, infatti, si era già visto in televisione durante il programma di Milly Carlucci “Sognando… Ballando con le stelle”. Dunque, Milly lo conosceva già e quando si è resa necessaria una sostituzione ha pensato di chiamare lui per ballare al fianco di Nancy. La sua esibizione, nella sua prima puntata (la settima generale) tutto sommato è piaciuta: sembrerebbe che ancora per qualche settimana sarà lui il compagno di Nancy Brilli.

