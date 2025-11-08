Ballando con le Stelle, Filippo Zara sostituisce Carlo Aloia: tutto sul nuovo partner di Nancy Brilli.

Dopo l’infortunio di Carlo Aloia a Ballando con le Stelle, ecco che arriva il sostituto Filippo Zara, ballerino che sarà d’ora in poi nuovo partner di danza dell’attrice Nancy Brilli. Proprio quest’ultima ha svelato la sostituzione del professionista a Fanpage.it. In passato Filippo Zara è già stato presente nel cast del programma di Milly Carlucci, in sostituzione di altri danzatori e anche quest’anno la sua presenza desta parecchia curiosità: andiamo a conoscerlo meglio!

Filippo Zara ha 28 anni ed è parte del cast di Ballando ormai da diverso tempo. Lui, si occupa di guidare le coreografie di chi diventa ballerino per una notte, e nonostante la sua giovane età è un professionista a tutti gli effetti, che ha ottenuto grandissime soddisfazioni come la performance insieme a Maria Chiara Giannetta e Cristina D’Avena andata in onda nel 2023. Per quanto riguarda la sua carriera, Filippo ha vinto un famoso show in Albania, intitolato “Dance Albania” dove ha ballato con la macedone Adelina Tahiri.

Passiamo ora alla sua vita privata. Filippo Zara è nato in Umbria, nel paese di Amelia in provincia di Terni, e sin da giovanissimo ha scelto di trasferirsi nella capitale per studiare danza e allenarsi al fine di diventare insegnante. Infatti, oggi possiede una scuola di danza dove insegna a bambini e adulti, ma continua a fare seminari nell’accademia di Carolyn Smith, la Art of Dance Studio, situata a Roma. Filippo Zara è fidanzato? Pur essendo molto riservato, si sa che è felicemente innamorato di Elisa Brunetti, anche lei ballerina che ha lavorato per Amici di Maria De Filippi ed è specializzata nel ballo latino. Ogni tanto, i due danzano insieme mostrandosi estremamente complici anche nel mondo artistico.