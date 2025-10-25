Chi è Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini, concorrente di 'Ballando con le Stelle': "Voglio che la gente scopra com'è, la sua umanità e..."

CHI È FLAVIA PENNETTA, FUTURO A ‘BALLANDO’? PER FOGNINI…

Chi è Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini, e cosa sappiamo della famiglia che i due ex tennisti hanno costruito assieme? Questa sera, nel corso della puntata di “Ballando con le Stelle” che ci accingiamo a vedere, tornerà a esibirsi il 38enne originario di Sanremo in coppia con la sua maestra di ballo, Giada Lini, ma negli ultimi tempi è tornata prepotentemente alla ribalta sua moglie, ex astro della racchetta al femminile e che ha avuto anche modo in più di un’occasione di commentare la partecipazione del compagno allo show di punta del servizio pubblico. Ma cosa sappiamo della sua carriera, dell’amore sbocciato con il collega dopo la fine della love story con Carlos Moya e delle performance sulla pista da ballo del marito? Scopriamo chi è Flavia Pennetta partendo…

DIRETTA/ Forlì Pineto (risultato 0-0) video streaming tv: il match prende il via! (oggi 25 ottobre 2025)

… dal 1982, anno di nascita della tennista brindisina e a oggi considerata la più forte mai espressa da questo sport nel Bel Paese sul fronte femminile. Raccontare chi è Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini, in poche righe non è semplice dato che si dovrebbe riassumere una carriera molto lunga e costellata di diversi successi importanti, anche se nessuno al pari dello storico trionfo agli US Open del 2015, il culmine del suo percorso agonistico e a cui aveva fatto seguito la decisione di appendere la racchetta al chiodo.

Filippo Magnini "Secondo figlio? Regalo più bello: ma con Giorgia Palmas..."/ Rivelazione choc a Ballando

Dopo il suo ingresso nel circuito tennistico ‘pro’ nel 2000, guarda caso proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno, la Pennetta aveva atteso due anni per il primo successo: la sua è stata una scalata costante, prima con l’ingresso nella Top 100 femminile e poi, nel 2009, l’ambita Top Ten (al nono posto). Da favola, dopo gli undici titoli WTA in singolare, la finale tutta italiana, e anche un po’ crudele, con la connazionale Roberta Vinci negli States nel 2015, diventando la prima italiana a riuscirci e issandosi al suo massimo, il nono posto nel ranking.

LA MOGLIE DI FABIO FOGNINI: “FAMIGLIA? IL MIO TROFEO PIU’ GRANDE”

Nel nostro breve viaggio tra i ricordi alla scoperta di chi è Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini, arriviamo così ai giorni nostri: l’ex tennista pugliese oggi è una apprezzata opinionista mentre, sul versante privato, dal 2016 è sposata con il collega ligure: un anno dopo era arrivato il primogenito della coppia, Federico, chiamato così in onore del tennista e amico di Fognini, Federico Luzzi, morto prematuramente a 28 anni per via di una leucemia fulminante. Successivamente la coppia ha avuto altri due figlie femmine, la secondogenita Farah (2019) e, due anni dopo, la piccola Flaminia nata in quel di Barcellona. “Temevo che il mio fisico non fosse pronto, lo stress era tanto. Ma sono stata fortunata”: così la Pennetta a “This is me” di Silvia Toffanin e in cui, recentemente, ha ripercorso la sua carriera e le tappe di un amore che l’ha portata a diventare tre volte mamma.

DIRETTA/ Arzignano Lumezzane (risultato finale 3-3): pari con Moscati! (Serie C, oggi 25 ottobre 2025)

“Ho avuto la fortuna di trovare la persona che non avrei mai pensato in vita mia dopo una delusione d’amore: mio marito. La mia famiglia è il mio trofeo più grande”: parole e musica della leggenda del tennis italiano e che ci aiutano a scoprire qualcosa di più su chi è Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini. “Condividere questo con un uomo che ha fatto il tuo percorso, dove ci unisce l’amore per il nostro sport, è ancora più bello” aveva aggiunto la 43enne, peraltro tra i primi ‘sponsor’ di Fabio a “Ballando”: “Vai, gli ho detto: così la gente scoprirà il vero Fognini. Ha una parte che nessuno conosce, fatta di grande umanità”. E pensare che il compagno le rispondeva “Tu sei matta!” quando lei lo stuzzicava invitandolo a iscriversi a un corso di ballo… E sul futuro del compagno, la Pennetta è stata simpaticamente tirata in ballo proprio da Milly Carlucci durante una chiacchierata col marito. “Magari il prossimo anno invitiamo lei a fare la ballerina” aveva suggerito la conduttrice, con Fognini che ha prontamente ribattuto: “Sicuramente sarà meglio di me!”.