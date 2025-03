Flavia Vento torna a raccontarsi nella nuova puntata di Storie di Donne al Bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta che racconta l’universo femminile. Al centro storie di vita di donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo e della cultura che con le loro scelte hanno cambiato la loro vita personale, ma anche professionale. Tra queste c’è anche Flavia Vento che recentemente è tornata a parlare del suo debutto televisivo nel programma “Libero” condotto da Teo Mammucari. Quel programma l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo anche per via del suo originalissimo ruolo, visto che Flavia stava sotto il tavolo del conduttore. Sicuramente quel ruolo le è rimasto addosso per tutta la sua carriera la punto che ancora oggi precisa: “Libero? Delle volte mi sono pentita, delle volte no, ma resta un programma divertentissimo”.

Non solo, la Vento ha anche raccontato come mai è andata a finire sotto il tavolo: “avevano realizzato un tavolo troppo grande e io non sapevo cosa farci”. Attenzione però a chiamarla donna-oggetto, visto che la Vento era vestita e non si è mai sentita tale.

La fama di Flavia Vento è anche legata alla sua vita privata e sentimentale che spesso è finita sulle prime pagine dei settimanali di gossip. Tra tutti i flirt veri o presunti tali impossibile non ricordare quello con Francesco Totti: una notte di passione scoppiata tra i due a poche ore dal matrimonio con Ilary Blasi. Tra verità e bugie, la Vento ancora oggi è molto chiara sulla sua versione: “non mi devo scusare con nessuno” precisando di non essere a conoscenza della maternità di Ilary Blasi. ” E’ un argomento di cui non voglio più parlare” – ha tuonato negli studi di Belve dove ha raccontato la sua nuova vita senza sesso a cui oramai non è più interessante.

“Quando uno raggiunge lo yin e lo yang, e diventa Buddha, non ne ha bisogno” – ha detto la Vento che oggi ha raggiunto uno stato di pace interiore tale da sentirsi quasi come una Santa. Il suo percorso spirituale l’ha portata perfino a desiderare, qualora potesse tornare indietro, di restare vergine a vita!