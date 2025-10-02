Flavio Parenti, chi è l’attore nei panni di Tancredi Sant’Erasmo ne ‘Il Paradiso delle Signore: una carriera ricca tra set e regia.

Magistralmente spazia tra cinema, tv, senza dimenticare gli esordi in teatro; classe 1979, Flavio Parenti è una realtà affermata nel mondo della recitazione e lo dimostrano le numerose esperienze di spicco che nel tempo hanno impreziosito ulteriormente il suo bagaglio artistico e in generale la sua florida carriera sul set. Nei primi anni si forma presso il Teatro Stabile di Genova per poi spostarsi velocemente verso l’ambizione del grande schermo. Qui prende parte a grandi pellicole: da ‘To Rome With Love’ del celebre Woody Allen all’esordio nella pellicola ‘Parlami d’amore’ di Silvio Muccino.

Flavio Parenti spicca per versatilità artistica, per la capacità di immedesimarsi nei personaggi più disparati e soprattutto in svariati contesti; in tv è noto per diverse serie tv e fiction di successo ma, guardando all’attualità, è da tempo apprezzato nel ruolo di Tancredi ne ‘Il Paradiso delle Signore’. Il sig. Sant’Erasmo è tra volti cardine della soap di Rai Uno e con il suo contributo rende certamente ancor più ricca e variegata la trama del progetto che ormai da anni attira la curiosità degli appassionati.

Flavio Parenti, da ‘Il Paradiso delle Signore’ a co-fondatore di una società di videogiochi indipendente

Nel privato è legato a Eleonora Albrecht, sua compagna da quasi vent’anni e con la quale ha dato alla luce la sua prima e unica figlia: Elettra, nata nel 2017. Molto riservato per quanto concerne la sua quotidianità, le curiosità riguardanti l’attore riguardano infatti principalmente la sua carriera professionale piuttosto che il fronte sentimentale. Da tempo, oltre alle avventure sul set da protagonista, ha iniziato a destreggiarsi anche in qualità di regista e produttore ma non solo per opere e contesti filmici. Come si evince dalla sua biografia ufficiale, l’esordio alla regia risale al 2010 con ‘Sogno farfalle quantiche’. Da annoverare anche il progetto del 2012: Days – The Crossmovie, una serie capace di conquistare numerosi premi e che spicca per il fattore interattivo.

Sempre dalla biografia di Flavio Parenti si evince una ulteriore passione, un’altra punta di diamante della sua carriera già ricca: alcuni anni fa ha infatti co-fondato la Untold Games: società che si occupa – come si evince dal titolo – principalmente di videogiochi e che di recente si è affermata anche nel contesto internazionale come realtà indipendente.