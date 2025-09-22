Tutto su Flavio Ubirti, il nuovo tronista di Uomini e Donne: Tina Cipollari lo accoglie così in studio.

L’avventura di Flavio Ubirti sul trono di Uomini e Donne comincia ufficialmente oggi, lunedì 22 settembre 2025 con la sua presentazione annunciata da Maria De Filippi nel corso della puntata. Il 24enne ex tentatore di Temptation Island 2025 si racconta al pubblico del dating show di canale 5 parlando del suo passato da sportivo e del rapporto che ha con i genitori e il fratello ai quali è fortemente legato. “Mia mamma c’è sempre, a mio padre dico tutto, con mio fratello da piccoli avevamo un rapporto litigioso, oggi andiamo in vacanza insieme”, le parole di Flavio nel video di presentazione.

“Sono l’opposto del tipico “malessere” che oggi piace tanto alle ragazze. Io penso che un uomo non abbia bisogno di fare lo stron** o il figo per conquistare una donna. Io punto sull’affidabilità e sulla bontà d’animo. Quando mi dicono che sono un ragazzo d’altri tempi mi riempio d’orgoglio“, dice ancora il tronista.

Flavio Ubirti, il passato sentimentale e cosa cerca a Uomini e Donne

Flavio Ubirti ha avuto una sola relazione importante che è durata quattro anni ed ora è alla ricerca di una ragazza con cui spera di trovare chimica, compatibilità e una visione comune. “Uno dei miei più grandi sogni è diventare babbo. Spero di diventarlo da giovane”, ha detto ancora il tronista nel video di presentazione. Flavio, dunque, come tronista di Uomini e Donne, è alla ricerca di una ragazza con cui costruire una storia importante.

Dopo il video di presentazione, Flavio è arrivato in studio accolto da Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Sei uno splendore. Hai portato una luce nelle tenebre”, le parole della bionda opinionista dopo aver stretto la mano al nuovo tronista.