Oggi, giovedì 3 luglio, è ufficialmente iniziata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Nel corso della prima puntata del celebre reality estivo, il conduttore Filippo Bisciglia ha presentato le sette coppie che hanno scelto di mettere alla prova i propri sentimenti all’interno del villaggio delle tentazioni. Ma, al centro dell’attenzione non ci sono stati solo i protagonisti in coppia. A rubare la scena è stato infatti uno dei tentatori, che fin da subito ha attirato l’interesse generale. Si tratta di Flavio Ubirti, il giovane che, fin dal momento della presentazione ufficiale dei tentatori, ha colpito tutte le fidanzate.

Durante lo svelamento iniziale, infatti, le ragazze hanno indicato chiaramente la loro preferenza per Flavio, che si è così imposto come uno dei volti più chiacchierati della prima puntata di Temptation. La prima a sceglierlo, poi, è stata Denise, la fidanzata di Marco, con il quale è fidanzata da quattro anni. La ragazza ha scoperto recentemente di un tradimento passato di Marco e, ad oggi, non sa se riuscirà mai a recuperare la fiducia in lui.

Ma chi è esattamente Flavio Ubirti? Di lui si sa ancora poco, ma alcuni dettagli sono già emersi. Flavio ha 24 anni ed è alto 1 metro e 85 centimetri. Di certo non è fidanzato, altrimenti non avrebbe preso parte al programma nel ruolo di tentatore, e al momento non sono note informazioni su sue eventuali relazioni passate. Attualmente, Flavio lavora sia come calciatore, con un passato nei settori giovanili e una parentesi nella Nazionale Under 17, sia come modello, come dimostrano gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, dove conta circa 7.000 follower, numero destinato a crescere dopo la sua partecipazione televisiva.

Sappiamo inoltre che vive in provincia di Firenze e che, a giudicare dalle prime impressioni, è destinato a far parlare molto di sé nel corso di questa edizione. A questo punto, non resta che attendere per scoprire che avventure ci regalerà Flavio nelle prossime puntate di Temptation Island.