Chi è Flavio Ubirti, il tentatore di Temptation Island 2025 che sta facendo girare la testa a Denise? Tutto su di lui

Sin dalla prima puntata di Temptation Island 2025 sembra che gli occhi del popolo del web si siano puntati su Flavio Ubirti, che al momento è il tentatore di Denise, fidanzata da quattro anni con Marco, e il perché è presto detto: l’ha colpita dal punto di vista fisico e poi non bisogna mai dimenticare che i tentatori sono pagati al fine di mettere in pericolo le varie coppie partecipanti.

I due hanno avuto modo di parlare e di mettere in campo dei discorsi che hanno appassionato loro stessi in primis e questo non ha fatto altro che far ingelosire il fidanzato di lei, che infatti è pronto a chiedere il falò di confronto. La ragazza ancora non ci crede che lui abbia solo 24 anni perché lo reputa molto più maturo.

Flavio Ubirti sarà uno dei prossimi tronisti di Uomini e Donne?

Una bachata sensuale tra Denise e il tentatore Flavio Ubirti ha gettato nel panico il fidanzato Marco che dopo aver lanciato in aria un tavolo ha parlato di chiedere il falò di confronto. La donna si è lamentata più volte dell’immaturità del suo fidanzato e ha detto di aver bisogno di una persona più solida al suo fianco.

Intanto nel futuro di Flavio, che pare stia facendo un ottimo lavoro a Temptation Island 2025, potrebbe esserci a far capolino all’orizzonte il trono di Uomini e Donne. D’altronde Maria De Filippi, nonostante non parli mai di social in tv, è molto attenta al sentimento generale del pubblico e riesce sempre a lanciare determinati personaggi che poi restano oppure spariscono dalla circolazione. C’è da dire che c’è sul web chi crede che Flavio stia proprio puntando alla TV e che magari l’interesse per la bella Denise sia spinto soprattutto per questo obiettivo. Solo il tempo ci dirà se questo sospetto è concreto o se Flavio è genuino come tantissimi telespettatori credono.

