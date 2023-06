FLORA CANTO, CHI È/ “Per tutti solo moglie di Enrico Brignano, è stato mortificante”

Flora Canto, ospite a Da noi a ruota libera, ha parlato della sua carriera e del suo amore con Enrico Brignano: “Ho vissuto due periodi molto belli in particolare nella mia vita. Uno è quello della leggerezza e della spensieratezza, quando ero giovane e non avevo figli. L’altro è quello attuale, in cui ho la mia famiglia e il mio lavoro. È un cerchio che si chiude, anche se c’è voluto un po’”, ha ammesso.

“Io sono stata per molti la ‘moglie di’, ma in realtà ho iniziato a lavorare nello spettacolo ben prima di conoscere Enrico. All’inizio soffrivo. I giornalisti spesso non scrivevano neanche il mio nome. Era mortificante. Io non lavoro in televisione perché sono sposata con Brignano. Mica la moglie di Messi gioca a pallone. Abbiamo lavorato insieme perché io sono molto comica ed era quello che in quel momento cercava, non sicuramente perché sono raccomandata”, ha chiarito.

E’ indubbio che l’esposizione mediatica di determinati personaggi televisivi corrisponda, grazie soprattutto ai social, ad una particolare curiosità su gossip e curiosità legate a vita privata e sentimentale. Non è immune a tale interesse Flora Canto, conduttrice e attrice italiana oltre che moglie di Enrico Brignano. La donna si è fatta conoscere al pubblico televisivo a piccoli passi, con apparizioni diversificate tra reality, programmi televisivi e progetti cinematografici.

Dopo essersi diplomata presso il liceo linguistico, Flora Canto ha subito tentato di dare seguito al sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. Parte dal mondo pubblicitario per poi arrivare a farsi notare sul piccolo schermo principalmente grazie alla partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. In quell’occasione scelse Francesco Pozzessere, con il quale però la liaison non ebbe un seguito felice. Come anticipato, ad oggi la donna è sposata con Enrico Brignano, tra gli attori comici più apprezzati in Italia. Ma prima di convolare a nozze nel 2021, Flora Canto è stata al centro di diversi rumor e gossip e di cronaca rosa che hanno incuriosito i media e gli appassionati.

Particolarmente nota è la relazione tra Flora Canto e Filippo Bisciglia; quest’ultimo nel 2009 era impegnato al Grande Fratello e proprio a causa di quella partecipazione la loro storia d’amore arrivò al capolinea. Alla conduttrice fu anche affibbiata una presunta liaison con Teo Mammucari, prontamente smentita dai diretti interessati. Nella sua vita è poi arrivato Enrico Brignano, conosciuto nel 2013 sul lungomare di Sabaudia e con il quale è arrivata al matrimonio nel 2022. Insieme hanno messo al mondo anche due splendidi bambini: Martina e Niccolò.

Flora Canto, al di là delle curiosità di carattere sentimentale, ha avuto modo di farsi notare anche per il suo discreto talento nel contesto televisivo e non solo. La sua ambizione di farsi largo nel mondo dello spettacolo è andata di pari passo con la sua determinazione e voglia di mettersi in gioco, supportata anche dall’amore dei suoi genitori nonostante il divorzio vissuto da piccola. “Avevo tre anni quando si sono divisi… Mia mamma mi ha insegnato i valori, che sono sacri e che mi hanno dato la stabilità e la fermezza che ho tuttora. Mio padre mi ha insegnato ad apprezzare la vita e a godermela al meglio”.

