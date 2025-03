Flora Canto è la conduttrice dell’evento musicale e televisivo San Marino Song Contest che decreterà la canzone vincitrice ammessa alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025. Una grande esperienza per la conduttrice ed attrice, che ai microfoni dia Rai News ha raccontato tutta l’emozione della vigilia. “L’emozione è tanta perchè come si è capito l’aspettativa è molto alta” – ha detto Flora precisando – “è un evento su cui non solo i cantanti, ma anche la direzione artistica e la città stessa sta investendo molto”.

Flora Canto, chi è/ Da Uomini e Donne al matrimonio con Enrico Brignano: "Aveva 17 anni in più"

L’attrice non nasconde di sentire una grandissima responsabilità e il suo obiettivo è portare a casa una serata vincente. Non solo, la Canto è consapevole dell’importanza assunta dai social nel successo di uno show e programma: “i social sono un pò il canale parallelo della nostra comunicazione di tv e stampa, cercheremo di essere aggiornati anche sui social, anche perchè se vogliamo arrivare al target dei giovani ancora di più dobbiamo cercare di puntare sui social, anche se nonostante devo dire che i più adulti cominciano ad essere più attivi”.

Chi è Flora Canto, la carriera e il marito Enrico Brignano/ "Tutti mi hanno dato della raccomandata, ma..."

Flora Canto, chi è? La grande popolarità in tv e l’amore con Enrico Brignano

Per molti è la moglie di Enrico Brignano, ma in realtà Flora Canto si è fatta conoscere nel mondo dorato della televisione molto tempo prima quando il compagno Filippo Bisciglia nella casa del Grande Fratello vive una relazione con Simona Salvemini. Quel tradimento le regala un’occasione, quella di partecipare come tronista al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. A soli 23 anni Flora Canto si ritrova a sedere sul trono più seguito del piccolo schermo da cui esce con il corteggiatore Francesco Pozzessere.

Diana, chi è la nonna di Flora Canto/ "E' molto autocritica, ma è bella dentro e fuori"

“Era il 2006, avevo 23 anni. Arrivare da ragazzina davanti ad un pubblico così agguerrito, non fu facilissimo” – ha raccontato la Canto dalle pagine de Il Messaggero precisando che l’esperienza di Uomini e Donne fu determinante per tirare fuori carattere e personalità. Un’opportunità che si è giocata alla grande, visto che con i soldi guadagnati ha deciso di investirli studiando doppiaggio e recitazione.