Floriana Secondi, chi è: la difficile infanzia, il trionfo al Grande Fratello nel 2003 e la malattia del compagno Angelo, colpito da un tumore ai polmoni

Dal Grande Fratello al Grande Fratello: la storia televisiva di Floriana Secondi è cominciata proprio nella Casa più spiata d’Italia, nel 2003, quando vinse la terza edizione, e quest’anno il reality l’ha vista tornare in scena seppur in una veste inedita. Questa sera va in onda la seconda puntata del Grande Fratello 2025 e in studio, al fianco della padrona di casa Simona Ventura, troviamo proprio l’ex concorrente, assieme a Ascanio Pacelli e Cristina Plevani.

Un vero e proprio tuffo nel passato, anche per gli stessi protagonisti, richiamati dopo tantissimi anni ma questa volta in qualità di “commentatori” dallo studio delle dinamiche di gioco. Floriana, in particolare, è una delle ex concorrenti più amate nella storia del reality. Originaria di Roma e classe 1977, la sua vita l’ha spesso messa a dura prova sin dalla tenera età.

La concorrente è infatti cresciuta in un collegio in seguito alla separazione dei genitori; un rapporto particolare soprattutto con la madre, che in passato ha avuto problemi legati alla tossicodipendenza, ma alla quale l’ex gieffina ha sempre voluto bene nonostante tutto.

Per quel che concerne la vita privata di Floriana Secondi, invece, in passato ha vissuto un matrimonio con l’ex marito Mirko Fantini da cui ha avuto nel 2008 un figlio, Domiziano. In seguito alla separazione, l’ex concorrente del Grande Fratello ha avuto una relazione con Daniele Pompili e, successivamente, si è unita sentimentalmente all’attuale compagno Angelo, professione architetto e non appartenente al mondo della televisione e dello spettacolo.

Floriana Secondi è legatissima al suo compagno, con cui sta insieme da 13 anni e che da circa 2 anni sta affrontando un’importante malattia. “Due anni fa i medici gli hanno detto che ha un tumore brutto ai polmoni“, ha raccontato l’ex gieffina a Verissimo. “Sono due anni che combattiamo. Ci siamo uniti tanto, lui è la mia isola felice, ma siamo anche cambiati“.