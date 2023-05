Chi è F. R. David/ Ottenne il più grande successo con il brano ‘Words’ nel 1982

Fra gli ospiti della seconda puntata de ‘I migliori anni’, condotto da Carlo Conti, il cantautore F. R. David.

Recentemente, si parlò di un presunto plagio del singolo ‘Balla per me’ del duo Jovanotti-Tiziano Ferro, quello del grande successo dei primi anni ottanta ‘Words don’t come easy’ del francese.

Gli esordi della carriera di F. R David, dal gruppo Les Ken Jones al debutto da solista

F. R. David, pseudonimo di Elli Robert Fitoussi è nato il 1º gennaio 1947 a Menzel Bourguiba. Ha, quindi, 76 anni ed è un cantautore, compositore e bassista francese. Con alcuni amici formò, alletà di 15 anni, nel 1962 un gruppo twist in cui suonava il basso, Les Ken Jones, con cui cominciò ad esibirsi. In seguito dopo aver effettuato nell’estate del 1965 alcune serate in Corsica, ottennero un contratto discografico con una piccola casa discografica, la Consul, che fece modificare loro il nome in Les Trèfles e li portò a debuttare con l’EP Sont ils innocent?. Si staccò dal gruppo insieme al batterista, Jean Claude Barre, e i due composero un altro gruppo Les Boots.

Chi è Tracy Spencer, cantante scoperta da Claudio Cecchetto/ Autrice di 'Run to me'

Debuttarono suonando in un disco di Gilbert Safrani del 1966, l’EP con Les gens s’en vont dans le ciel, Une fille futile, Je t’attendrai e Mais que fait-il?; nello stesso anno pubblicarono il loro primo EP, che conteneva tra le altre Laissez briller le soleil, canzone con un testo che affronta la paura della guerra atomica. Cominciò l’attività di cantautore nel 1967, incidendo un EP, sempre con la Polydor, e scegliendo il nome d’arte di F.R. David; la canzone che ottenne maggior riscontro è Symphonie. L’anno successivo incise Sir Geoffrey le sauveur, cover di Sir Geoffrey Saved The World, una canzone dei Bee Gees, ed ottenne i primi riscontri come autore. Sempre nel 1969 incise C’est ma vie, cover di It’s Me That You Need di Elton John.

Chi è Maggie Reilly di 'Moonlight Shadow'/ Collaborò con Mike Oldfield

Il successo di F. R. David con il brano ‘Luisa Luisa’

Nel 1969, F. R. David, nel corso di un’esibizione a Torino, al Mac One, venne contattato dal produttore discografico Antonio Marrapodi. Negli anni seguenti F. R. David pubblicò alcuni 45 giri cantati in italiano, che restarono inediti in Francia, ma che non hanno ripreso il successo del primo, dal titolo ‘Luisa Luisa’. Nel 1974 entrò nei Les Variations, gruppo francese di hard rock, con cui rimase per due anni come voce solista. Abbandonò in seguito il gruppo e, con il chitarrista dei Les Variations Marc Tobaly formò i King of Hearts, pubblicando l’album Close, but no guitar nel 1978.

Marc Almond, chi è il cantante icona gay/ Il più grande successo con Tainted Love

Alla fine del decennio F. R. David decise di riprendere la carriera da solista. Conquistò il suo più grande successo nel 1982 con Words (Don’t Come Easy), che in Italia entrerà in classifica l’anno successivo; sempre nel 1983 F.R. David la proporrà al Festivalbar. La canzone in seguito verrà reincisa come cover da altri artisti come Fiorello e la cantante spagnola Soraya Arnelas (che la inserì nell’album La Dolce Vita del 2007 e la pubblica anche come singolo).











© RIPRODUZIONE RISERVATA