Frah Quintale ha spesso parlato di amore, e soprattutto di relazioni finite, nelle sue canzoni. Nel 2018, in un’intervista rilasciata a “Rolling Stone”, racconta quella che per lui è la vera fregatura del ventunesimo secondo, il “big drama” delle storie d’amore nell’era dei social: quello di dover dare spiegazioni quando una relazione termina. “Quando non c’erano i social se ti lasciavi non avevi poi un modo così preciso per sapere come stava la tua ex. Oggi ricevi un gigantesco schiaffone perché stai ad osservare una persona che continua la sua vita senza di te”.

E, a proposito di ex, qualche anno fa nella stessa intervista, Frah Quintale ha raccontato che nel video del suo brano “Gravità”, uscito nel 2017, si vedeva proprio la sua ex. “Ai tempi stavamo ancora insieme, le ho chiesto cosa ne pensasse e per lei era ok” aveva spiegato l’artista, che all’epoca aveva rivelato anche di far fatica nel dividere la sua vita privata da quella artistica. Oggi, però, Frah Quintale sembra essere molto più riservato di prima: da anni, infatti, non abbiamo informazioni su quella che è la sua vita sentimentale.

Frah Quintale ha una fidanzata? Cosa sappiamo della sua vita privata

Se nel 2018 Frah Quintale spiegava di dividere a fatica la vita privata da quella artistica, e di mettere molto del suo intimo nei suoi brani e nei suoi video, come in occasione dei filmati con la ex, oggi possiamo dire quasi con certezza che le cose sono cambiate. Sette anni fa, infatti, l’artista era molto più aperto e propenso a condividere, cosa che ora non fa. Non sappiamo, infatti, se abbia o meno una fidanzata: i suoi racconti si sono interrotti proprio a quella ex di “Gravità”, protagonista di quel video con i filmati di una loro splendida vacanza degli anni precedenti, che suscitava in lui dei bei ricordi.