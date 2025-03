Massimo Ranieri ha avuto tante donne nel corso della sua vita ma non si è mai sposato. La donna più importante, e forse anche la prima a fargli battere il cuore, è stata però Franca Sebastiani, che gli ha permesso di diventare padre. Nel 1970, quando Ranieri aveva solamente 19 anni, è nata infatti Cristiana, che il cantante di Napoli ha riconosciuto solo tanti tanti anni dopo, nel 1997. Franca Sebastiani è stata una cantante e attrice molto conosciuta tra la sua generazione e si innamorò di Massimo Ranieri sul finire degli anni Sessanta.

Loro due, belli e innamorati nonché famosi, hanno avuto una storia d’amore dalla quale è nata appunto Cristiana. Fu proprio la gravidanza dell’ex compagna di Massimo Ranieri, però, a interrompere quell’amore: Calone non se la sentiva di diventar padre così giovane e consigliato in maniera negativa, per tanti anni non ha riconosciuto Cristiana. Solamente nel 1995, infatti, la ragazza ha preso il nome del papà.

Chi è Franca Sebastiani, la ex compagna di Massimo Ranieri: “Una delle gioie più grandi…”

Franca Sebastiani, la ex compagna di Massimo Ranieri che lo ha reso papà di Cristiana, riconosciuta dal cantante soltanto nel 1995, è venuta a mancare nel 2015. La donna era da tempo malata di cancro e prima di andare via ha scritto un libro nel quale ha raccontato la sua vita ma soprattutto quelle vicende di quel 1970 che la portarono a diventare mamma di una figlia non riconosciuta dal papà.

“Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana” ha scritto “Franchina”, come veniva affettuosamente chiamata, nel libro. Per la Sebastiani, vedere che finalmente la sua primogenita poteva avere il cognome del papà, è stata una gioia davvero immensa che l’ha fatta andare via, più avanti, con più serenità nel cuore, sapendo che Cristiana avesse ancora un genitore sul quale contare. Una consolazione non da poco per una mamma profondamente innamorata delle sue due figlie, Cristiana, nata appunto da Ranieri, e Amalia, venuta al mondo più tardi e anche lei dedita al mondo dell’arte e della scrittura.

