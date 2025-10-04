Francesca Albanese, chi è la studiosa: giurista italiana, dopo la laurea in giurisprudenza si è dedicata a studiare la situazione del Medio Oriente

Francesca Albanese, giurista ed esperta di diritto internazionale, è relatrice speciale delle Nazioni Unite dal 2022. Dopo la laurea in giurisprudenza, Francesca ha svolto un master in diritti umani, per pi studiare migrazioni internazionali all’Università di Georgetown di Washington. Tanti i lavori come esperta di diritti umani presso le Nazioni Unite, con le qual ha lavorato a lungo offrendo consulenza in merito alla situazione in Medio Oriente e non soltanto.

Chi è Massimiliano Calì, il marito di Francesca Albanese/ Economista e papà dei suoi due figli

Albanese ha fornito, inoltre, consulenza a diversi governi nazionali, lavorando inoltre come docente presso l’Università americana di Beirut e non soltanto. Nel maggio del 2022 la studiosa è stata nominata Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati per un mandato di tre anni. Dopo l’attacco di Hamas in Israele, Francesca Albanese si è occupata con ancor più insistenza del conflitto israelo-palestinese, tenendo numerose conferenze nel mondo.

Tu sì que vales 2025: puntata 4 ottobre/ Diretta, concorrenti e giudici: l'emozione di Maria De Filippi

Chi è Francesca Albanese, giurista italiana: i riconoscimenti

Sono numerosi i premi vinti da Francesca Albanese nel corso della sua carriera. La studiosa ha ottenuto nel 2023 l Premio Internazionale Stefano Chiarini per il lavoro svolto in merito alla situazione in Medio Oriente e in particolare in Palestina. L’anno successivo l’ONU l’ha scelta come Persona dell’anno, per via della sua forte leadership nel sostenere la Carta delle Nazioni Unite a difesa dei diritti umani universali. E ancora nel 2025 ha vinto il “Premio Dries van Agt” da The Rights Forum.

Sono poche, invece, le informazioni che abbiamo su Francesca Albanese al di fuori dei suoi studi e del suo impegno come esperta in diritto. Al di là delle informazioni sul suo matrimonio con Massimiliano Calì, infatti, poco sappiamo sulla sua infanzia e sulla famiglia di origine, della quale la studiosa non ha mai parlato pubblicamente.

Giorgia Palmas vittima di un furto in treno: la reazione di lei/ "Non riesco a spiegare quello che provo"